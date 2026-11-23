BMW ha finito i soldi per mandare via la gente, così ne ha stanziati altri. A poche settimane dalla chiusura del primo programma di uscite volontarie, la casa di Monaco prepara un secondo giro. Lo riporta il Münchner Merkur e lo conferma la stessa BMW: il budget iniziale è stato esaurito e la proposta di rimpinguarlo è già sul tavolo del consiglio di fabbrica. L’obiettivo, dicono da Monaco, è sfruttare lo slancio del primo round.

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Slancio è la parola giusta. Il programma partito a ottobre ha suscitato un interesse ben oltre le previsioni: i dipendenti si sono precipitati a controllare i propri pacchetti di buonuscita e hanno mandato in tilt i sistemi informatici interni per diverse ore. Poi l’azienda ha chiuso le candidature per smaltire quelle già arrivate. A novembre ha dichiarato conclusa l’operazione, con gli obiettivi centrati in anticipo sul calendario.

Per qualcuno la porta girevole ha pagato bene. Indiscrezioni parlano di cifre fino a 650.000 euro, ma si tratta di casi singoli, non di un’offerta standard. Quanti abbiano effettivamente accettato, BMW non lo dice.

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Il secondo giro avrà una differenza sostanziale. Niente offerta a pioggia, sarà l’azienda a scegliere a chi fare la proposta, mentre il dipendente resta libero di dire no. È il cosiddetto principio della doppia volontarietà, per cui il contratto di risoluzione nasce solo se entrambe le parti sono d’accordo.

Il bersaglio di BMW resta lo stesso, i settori indiretti, cioè amministrazione, sviluppo e funzioni non produttive. Gli operai che assemblano le auto non sono coinvolti. Il piano complessivo punta a eliminare circa 8.000 posti nel mondo entro la fine del 2027, quasi 5.000 dei quali in Germania.

Il CEO Milan Nedeljković parla di una struttura da rendere più snella e, nella call sui conti del terzo trimestre 2026, ha letto la risposta al programma come un’occasione per accelerare. Il conto iniziale per le liquidazioni dovrebbe pesare per centinaia di milioni di euro, ma i risparmi attesi sono di un miliardo l’anno a partire dal 2028.

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Intanto la pressione cresce da più lati, domanda debole in Cina, dazi americani, concorrenza cinese sempre più aggressiva. In mezzo ci sono gli investimenti pesanti sulla Neue Klasse elettrica e sul software che oggi decide chi resta in gara. Tagliare la burocrazia serve a liberare risorse per questa corsa.