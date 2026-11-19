Wolfsburg presenta la nuova T-Roc, a un anno dal debutto della nuova generazione, smettendo di farle fare la brava ragazza. In poche parole, Volkswagen le ha messo addosso il badge R.

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Sotto il cofano lavora il due litri turbo a benzina della famiglia EA888 evo5, quattro cilindri che per la prima volta in una Volkswagen R si porta dietro un sistema mild hybrid a 48 volt. Non è greenwashing, il compressore elettrico serve a riempire i bassi regimi, quindi meno attesa e più spinta quando si schiaccia. La coppia arriva a 420 Nm, il cambio è un doppia frizione a sette rapporti e la trazione è la solita 4Motion integrale.

Con il launch control si scatta da 0 a 100 km/h in 5 secondi, poi si corre fino a 250 all’ora, dove un limitatore interviene a ricordarci che siamo comunque su una strada.

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Il pezzo forte del T-Roc R, però, è il torque splitter. La coppia non si ferma a dividersi tra anteriore e posteriore: sull’asse dietro può andare a una ruota sola, quella che serve davvero. Il risultato è un SUV che in curva si comporta con più convinzione di quanto la sua altezza da terra lasci supporre. Di serie ci sono sospensioni adattive (McPherson davanti, multilink dietro), sterzo progressivo e freni con dischi da 18 pollici.

Il pulsante R sul volante attiva la modalità Race, che stringe risposta di motore, cambio, sterzo e telaio. Poi c’è il programma Special, tarato sul Nürburgring, e soprattutto la modalità Drift, pensata per far scivolare il retrotreno. Un SUV compatto con la funzione traverso: i designer dei monovolume anni Novanta non l’avrebbero mai immaginato. Sul cruscotto digitale si leggono il cronometro per i tempi sul giro e la ripartizione della coppia tra le quattro ruote.

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Fuori, la R non passa inosservata, paraurti dedicati, diffusore specifico, quattro terminali di scarico e cerchi Zandvoort da 19 pollici, con i forgiati Warmenau da 20 a richiesta. Dentro ci sono sedili sportivi, logo R blu e cuciture a contrasto dello stesso colore, mentre il volante integra i paddle e il tasto delle modalità. Tra gli optional spunta lo scarico Akrapovič in titanio, più leggero dell’originale e certamente più rumoroso per il portafoglio.

In Italia la T-Roc R parte da 60.350 euro, parecchio, per un SUV compatto. A quella cifra, ormai, il badge R fa il suo mestiere: costa come le vere sportive e si comporta quasi come una di loro.