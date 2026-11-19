Si è sfiorata la cifra delle 50mila Mercedes Classe G vendute in un anno. Più 23% sul precedente, record assoluto per un fuoristrada che ha la sagoma di un armadio e il listino di una piccola villa. Quando il mercato ti dice che il cubo funziona, la risposta di Stoccarda è, semplicemente, farne un altro, più piccolo.

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La Baby G esiste ormai da più di tre anni, almeno tra foto spia e indiscrezioni. Da allora i prototipi hanno girato mezzo mondo nascosti sotto la mimetizzazione, e le ultime foto mostrano la versione elettrica. Il tempo di attesa, però, resta una piccola doccia fredda: Ola Källenius ha parlato di debutto “tra meno di 24 mesi”.

Sotto i teli si intuisce comunque parecchio. La silhouette è quella della sorella maggiore, solo più compatta, con un frontale più morbido e arrotondato che toglie un po’ di spigolo alla faccia da duro.

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I fari, più moderni, sono decisamente più tondeggianti dei classici presenti nella sorellona Classe G. Restano i passaruota svasati, le barre sul tetto ben in vista e i finestrini laterali squadrati. Dietro, fanali a LED in basso e quello che sembra un portaruota di scorta. Sembra più probabile che nasconda il cavo di ricarica.

La parte elettrica è la più interessante. Secondo CarScoops, la Baby Classe G userà una batteria NMC da 85 kWh e due motori, uno per asse, quindi trazione integrale e torque vectoring per chi vorrà davvero sporcarsi le gomme. L’autonomia di cui si mormora sfiora i 720 km. Sarebbe un risultato notevole, sempre che qualcuno lo confermi.

C’è poi la svolta che non era in programma. Mercedes aveva immaginato la piccola Classe G solo a batteria, poi ha cambiato idea, anche per le pressioni dei concessionari americani, che evidentemente hanno ricordato quali sono i gusti di certa clientela. Arriverà quindi anche una mild-hybrid, con il quattro cilindri aspirato da 1,5 litri della nuova CLA, costruito da Horse Powertrain (Renault e Geely) e assistito da un motore elettrico nel cambio.