Per la prima volta nella storia una Mercedes-Benz C111 sarà messa in vendita. Il metodo scelto per l’alienazione è l’asta. La data da segnare in agenda è quella del 3 febbraio 2027. Ad occuparsi della pratica saranno gli specialisti di RM Sotheby’s, al Palais du Louvre, durante la prossima edizione di Rétromobile Paris.

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I proventi saranno destinati al futuro sviluppo del Mercedes-Benz Museum di Stoccarda, per renderlo accessibile digitalmente in tutto il mondo. L’esemplare destinato a passare di mano appartiene a una serie di vetture sperimentali (concept car) costruite dalla casa della “stella” tra la fine degli anni Sessanta e gli anni Settanta. Il primo debutto della specie avvenne al Salone di Francoforte nel 1969.

Le Mercedes-Benz C 111 non sono mai entrate nel listino commerciale, avendo avuto uno scopo solo sperimentale. Nacquero per collaudare nuove soluzioni meccaniche, in particolare i motori rotativi Wankel, oltre ai propulsori Diesel e turbocompressi. Molto caratteristico il design della carrozzeria in fibra di carbonio, con linea a cuneo. A rendere più scenografico il corpo ci pensavano le porte ad ala di gabbiano (gullwing), ispirate a quelle della mitica 300 SL (W 198).

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Il quadro prestazionale era di alto livello. Basti dire che le versioni Wankel (a tre e quattro rotori) potevano raggiungere fino a 350 CV di potenza massima e una punta velocistica molto vicina ai 300 km/h. Le varianti successive stabilirono diversi primati. In totale la famiglia delle Mercedes-Benz C111 annovera nelle sue fila 17 prototipi, rimasti per decenni custoditi dalla casa madre. Ora viene annunciata la vendita all’asta di un esemplare della specie.

Foto Mercedes-Benz

Nello specifico si tratta di una C 111-II unica, dotata dell’originale motore Wankel a quattro rotori da 2.4 litri. Chi la porterà a casa si assicurerà un doppio primato: quello di essere l’acquirente numero 1 e, inoltre, per i prossimi 25 anni l’unico proprietario privato ad averne una in garage. Il costruttore tedesco ha infatti assunto l’impegno contrattuale a non venderne altre per il prossimo quarto di secolo.

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Da quando il filone delle Mercedes-Benz C 111 ha preso le mosse, c’è stato un certo interesse collezionistico per i diversi pezzi di questa famiglia. Pare che alcuni potenziali acquirenti siano stati disposti a pagare cifre fuori mercato pur di assicurarsene un esemplare, ma mai nessuna vendita è stata celebrata. La casa di Stoccarda non ha ceduto alle loro richiese.

Ora, però, è giunto un cambio di passo, con la vendita di cui vi stiamo parlando in questo articolo. I proventi dell’asta saranno destinati al futuro Mercedes-Benz Museum 2.0, gemello digitale della struttura fisica da anni in esercizio a Stoccarda, che ne renderà possibile la fruizione in ogni luogo del mondo. I primi risultati del lavoro si potranno vedere già nel 2027.

Quella messa in vendita sarà la terza Mercedes-Benz C 111-II mai costruita. Nata nel 1970 e verniciata in tinta “Weißherbst”, si offre alla vista con un look appariscente. Il suo motore Wankel a quattro rotori da 2.4 litri sviluppa 257 kW (350 CV) di potenza massima, esercitati su un peso di soli 1.240 chilogrammi. Facile intuire il tenore prestazionale. C’è pure una curiosità da mettere in risalto: questa vettura fu protagonista del primo numero dell’edizione tedesca di “Playboy“, nel 1972.

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Da anni l’auto è esposta nella sezione “Fascination Design” del museo aziendale. Ora questa Mercedes-Benz C 111-II si appresta a passare di mano, per la gioia di qualche fortunato collezionista, pronto a sborsare una cifra da nababbi pur di assicurarsi il lotto.

La vettura è in perfetto ordine di marcia, dopo le attente cure cui è stata sottoposta al Mercedes-Benz Classic Center di Fellbach. La patina originale di esterni e interni è stata deliberatamente preservata, mentre il propulsore è stato sottoposto a una revisione completa. Nel vano motore è stato installato anche un sistema antincendio, per evitare brutte sorprese.

Ci si chiede quanto possa essere pagata una creatura del genere. Per avere la risposta non ci resta che attendere l’asta del 3 febbraio 2027 di RM Sotheby’s al Palais du Louvre di Parigi, che andrà in scena in concomitanza con Rétromobile. La cifra sarà sicuramente molto alta, perché la Mercedes-Benz C 111 è una vera pietra miliare ed esprime al meglio il livello di innovazione e visione del marchio della “stella”.

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Fonte | Mercedes-Benz