Audi RS 5-R, ABT alza la potenza a 640 CV e ne farà solo 130

La nuova Audi RS 5 diventa ABT RS5-R attraverso una trasformazione proposta sia per la berlina sia per l’Avant e limitata complessivamente a 130 esemplari. Il sistema ibrido plug-in raggiunge circa 720 CV e 905 Nm, accompagnato da modifiche ad assetto, carrozzeria e abitacolo. Gli ordini sono già aperti, con ulteriori aggiornamenti previsti nel 2027.

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Audi RS 5, ABT porta l’ibrida a 720 CV: il kit parte da 62.000 euro

Per ottenere questa configurazione, il cliente deve mettere in conto almeno 62.000 euro per il pacchetto della berlina Audi oppure 65.000 euro per quello dell’Avant. Le cifre riguardano la finitura in carbonio a vista lucido e salgono rispettivamente a 65.000 e 68.000 euro scegliendo il Carbon Camouflage opaco.

A questi importi si aggiungono montaggio e verniciatura, pari a 7.160 euro sulla berlina e 7.600 euro sulla familiare, oltre all’approvazione TÜV. Il listino comprende l’IVA tedesca del 19% e va sommato al costo della RS 5 utilizzata come base, portando la sola trasformazione d’ingresso a 69.160 euro prima della verifica TÜV.

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L’aumento di potenza viene ottenuto intervenendo sul V6 biturbo da 2,9 litri, che passa da 510 a circa 591 CV. Anche la coppia del termico cresce, da 600 a 680 Nm, contribuendo all’incremento dei valori complessivi del sistema ibrido rispetto ai circa 640 CV e 825 Nm della vettura originale. Le prestazioni dichiarate da ABT si riferiscono all’impiego di benzina a 98 ottani.

Il preparatore mantiene la velocità massima ai livelli del modello di serie e accompagna l’elaborazione con la compatibilità all’app myABT. Sul telaio interviene attraverso molle che abbassano la carrozzeria e barre antirollio sportive, abbinate a cerchi forgiati ABT EVO Performance da 22 pollici, verniciati in nero lucido e dotati di pneumatici 315/25.

La carrozzeria integra un nuovo trattamento del paraurti posteriore con diffusore, raccordato alle minigonne e agli elementi aggiunti sul frontale. Le aperture nei passaruota anteriori e le calotte degli specchietti completano il pacchetto in carbonio, al quale l’Avant aggiunge un’ala posteriore.

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All’interno, i paddle riprendono la finitura scelta per gli elementi esterni, con inserti in microfibra Dinamica su plancia, console e strutture dei sedili. Targhette e battitacco riportano la dicitura “1 of 130”.

Per il secondo trimestre 2027 ABT prepara un’ulteriore evoluzione da 800 CV e uno scarico in titanio sviluppato con Akrapovič, previsti come opzioni da installare successivamente.