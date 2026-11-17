Bentley non ha ancora costruito una sola Torcal in serie e ha già finito il 2027. Gli slot produttivi dell’anno prossimo sono tutti assegnati, e chi firma l’ordine oggi ritira nel 2028. Il primo elettrico di Crewe, dopo una serie di ritardi, parte con una lista d’attesa che molti marchi si sognano.

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La produzione comincerà nella prima metà del prossimo anno, ha confermato ad Automotive News l’amministratore delegato Frank-Steffen Walliser. Quanti esemplari usciranno nella fase iniziale, però, non è dato saperlo. Sulla risposta del mercato, invece, il numero uno non ha dubbi: “Siamo molto contenti della posizione in cui ci troviamo”.

La Torcal è la porta d’ingresso alla famiglia, piazzata sotto la Bentayga. Nasce sulla piattaforma PPE del Gruppo Volkswagen ed è parente stretta della Cayenne elettrica. Salendo nella gamma ci sono la Torcal S e la First Edition. La più richiesta, finora, è proprio la S.

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Chi la compra? Secondo Walliser, gente più giovane e persone che non erano mai entrate in una concessionaria Bentley. È il pubblico che a Crewe volevano, e che sembra essere arrivato. Il manager è convinto che la carrozzeria da SUV si presti all’elettrico meglio di altre: con una Continental GT a due porte come primo passo, dice, avrebbe ragionato diversamente.

I clienti non si fanno pregare sulla personalizzazione. “Vediamo auto con allestimenti oltre le 300.000 sterline”, ha detto Walliser. In Regno Unito la base parte da 173.300 sterline: si raggiunge quasi il doppio, a colpi di configuratore.

Una buona notizia, perché i conti hanno bisogno di ossigeno. Bentley ha speso 463 milioni di dollari per rimettere a nuovo lo stabilimento di Crewe, senza contare ricerca, sviluppo e catena di fornitura. Nel frattempo le consegne globali sono scese del 17,5% a 5.970 unità fino a settembre. Walliser conta sul prezzo d’ingresso più basso e sull’effetto novità per risalire.

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La Torcal, però, non manda in pensione la Bentayga, che continua a bere benzina. Per Bentley c’è posto per entrambe, anche perché le altre linee manterranno motori termici e ibridi plug-in.

Vendere la prima tranche non garantisce però un futuro radioso, e i clienti storici vanno ancora convinti che sotto la B alata possa battere un motore elettrico.