MTM prende una wagon e le dà la potenza di una hypercar: l’Audi RS 6 più brutale in circolazione

Mille e un cavallo su una station wagon. Stiamo parlando di un’Audi RS 6 Avant uscita dal laboratorio di MTM, e di famigliare le è rimasto soprattutto il bagagliaio.

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Il preparatore non ha detto cosa abbia combinato al V8 biturbo da 4,0 litri, che di serie fa già il suo dovere con 630 cavalli e 850 Nm di coppia. Ha detto solo il numero, 1.001. Più o meno quanto la Bugatti Veyron, quella che nel 2005 ha insegnato al mondo cosa fosse una hypercar. Che oggi la stessa cifra arrivi da un’auto con il portapacchi è una di quelle ironie che al Salone di Ginevra, vent’anni fa, nessuno avrebbe scommesso di vedere.

Sui dati di prestazione, silenzio totale. La matematica, però, è impietosa: la RS 6 di serie scatta in poco più di 3 secondi e si ferma contro il limitatore a 250 km/h. Con quasi il doppio della potenza, scendere sotto i 3 secondi è il minimo sindacale. MTM, per ora, preferisce lasciar lavorare l’immaginazione.

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L’estetica non passa inosservata. Spoiler anteriore con alette laterali, griglia ridisegnata, un cofano che a quanto pare è nuovo, finiture particolari sui parafanghi e inserti sulle minigonne. Dietro, diffusore inedito, alettone sul tetto e un secondo spoiler sotto il lunotto. Sulle portiere, gli adesivi dichiarano la potenza in cavalli, giusto nel caso qualcuno al semaforo avesse dubbi. I cerchi in lega, neri e molto elaborati, girano attorno a pinze rosse con logo bianco. Il tutto, assicura MTM, è omologato per la strada.

Audi, intanto, sta preparando la vera RS 6 della nuova generazione C9, che dovrebbe sfidare la BMW M5 e, novità, tornare anche in versione berlina per la prima volta dai tempi della C6. Avrebbe dovuto chiamarsi RS 7, ma lo schema dei numeri dispari per le termiche ha mandato in confusione i clienti ed è stato archiviato.

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Nel frattempo, la vecchia RS 6 continua a far parlare di sé, e lo fa grazie ai preparatori. Il prezzo? Non pervenuto. Se dovete chiederlo, probabilmente avete già la risposta su un portafoglio che non potrà sborserà un centesimo (il vostro).