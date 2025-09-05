Facebook Twitter Instagram Youtube

Dal volante alle finiture: ecco come Audi ridisegna e riduce la personalizzazione

La nuova logica Audi “less is more” punta a rendere gli interni più esclusivi, mettendo in risalto i dettagli che contano. Senza scegliere fra 100 volanti.
Ippolito VdiIppolito Visconti
5 Settembre 2025
audi interni 2025 audi interni 2025

Uno dei motivi che spingono a scegliere un’auto premium è l’ampia possibilità di configurazione, con una lista infinita di optional che permette di creare un modello su misura. Generalmente, più alto è il prezzo di partenza, più articolato diventa l’elenco delle personalizzazioni. Audi, storicamente riconosciuta per la complessità del suo configuratore, ha però deciso di intraprendere una strada diversa per il futuro: ridurre drasticamente le varianti disponibili.

Advertisement

Si tratta di una decisione strategica che mira non solo a contenere i costi, ma soprattutto a garantire ai clienti un’esperienza più lineare, intuitiva e di livello superiore. Il CEO Gernot Dollner, in un’intervista ad Auto Express, ha spiegato come la nuova filosofia punti a concentrarsi su un numero ristretto di elementi, ma molto più curati. Ha fatto l’esempio del volante, attualmente proposto in oltre cento varianti: un’offerta che lui stesso ha definito “assurda”. L’obiettivo è scendere a tre o quattro versioni, ciascuna pensata per trasmettere al meglio l’identità dei Quattro Anelli.

audi interni 2025 q5
Advertisement

Questa logica “less is more” punta a rendere gli interni più esclusivi, mettendo in risalto i dettagli che contano davvero. Il direttore creativo Massimo Frascella ha sottolineato come la razionalizzazione permetterà di investire maggiormente in materiali e finiture pregiate.

Un assaggio concreto di questa visione si è già visto con la Audi Concept C, una sportiva compatta che richiama una mini R8. Il prototipo presenta controlli fisici in alluminio anodizzato e un emblema del volante realizzato in metallo autentico, soluzioni che riflettono il nuovo approccio orientato alla qualità percepita. Il debutto sul mercato è previsto per il 2027, e resta da capire se i raffinati dettagli del concept arriveranno invariati sulla versione di serie.

audi interni 2025 concept c

Tra le caratteristiche più interessanti spicca la possibilità di nascondere il touchscreen, in omaggio ai modelli Audi dei primi anni 2010, e i comandi separati per il climatizzatore, più tattili e intuitivi rispetto alle interfacce completamente digitali.

Advertisement

Parallelamente, la casa tedesca sta ridefinendo la propria identità premium, eliminando dalla gamma i modelli d’ingresso come la A1 e il crossover compatto Q2. L’auto più accessibile sarà quindi la A3, mentre nel 2026 farà il suo debutto un nuovo veicolo elettrico entry-level.

LinkedInTelegramWhatsApp

X