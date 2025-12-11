Mercedes-AMG GT: tutte le informazioni su aspetto, dotazioni, motore e uscita

Mercedes è convinta che alcune auto elettriche non faticheranno a trovare acquirenti, e la protagonista delle ultime foto spia rientra senza dubbio in questa categoria di sogni a quattro ruote. Parliamo dell’erede elettrica della Mercedes-AMG GT a quattro porte. Una berlina supersportiva che promette prestazioni scioccanti.

Il prototipo Mercedes-AMG è stato avvistato durante il suo rigoroso programma di sviluppo. Nonostante la fitta mimetizzazione, alcuni dettagli chiave sono emersi: i fari LED presentano la grande stella a tre punte al centro, e si intravedono sottili prese d’aria verticali alle estremità del paraurti, necessarie per deviare il flusso verso il raffreddamento dei freni. La griglia rimarrà chiusa, ma si presume manterrà il classico design a barre verticali, seppur con un pannello nascosto.

L’ingegneria aerodinamica sembra di altissimo livello. Nonostante l’enorme sezione frontale, la vettura vanta uno dei coefficienti di resistenza aerodinamica più bassi al mondo, un dettaglio fondamentale che le permetterà di raggiungere una velocità massima di quasi 300 km/h, se non di superarla. La silhouette è caratterizzata da quattro porte senza cornice e da un piccolo finestrino aggiuntivo sul montante posteriore.

Per un modello di questo calibro, i freni a disco di dimensioni generose, nascosti dietro i massicci cerchi in lega da 22 pollici, sono realizzati in ferro e non sono forati su entrambi gli assi. Forse, semplicemente, l’eredità AMG è ancora ben nascosta.

Sotto il pavimento di questa Mercedes troviamo un setup bestiale. Tre motori elettrici a flusso assiale, due sull’asse posteriore e uno sull’anteriore, per una potenza complessiva di quasi 1.500 CV. Eppure, il test più importante non è stato sulla velocità, ma sull’efficienza. Un viaggio di oltre 2.000 chilometri dalla Germania all’estremità meridionale dell’Europa, ha dimostrato un consumo energetico da record di circa 17 kWh ogni 100 chilometri.

L’autonomia massima con una singola carica è ancora un mistero, ma le voci sussurrano i mitici 1.000 chilometri. È invece confermato il dato sulla ricarica: 400 chilometri di autonomia in soli cinque minuti.

La presentazione di questa lussuosa berlina elettrica avverrà nella prima metà del 2026 e l’arrivo ai clienti è previsto per novembre. Il prezzo? Sarà certamente superiore ai 237.000 euro della AMG GT Coupé 4 porte ibrida.