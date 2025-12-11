Fiat Punto GT, l’ultima “classica” turbo: quell’utilitaria che voleva essere una sportiva

Nel 1993, la presentazione della Fiat Punto non fu solo un evento coloratissimo e gioioso, fu il consolidamento della posizione di vertice di Fiat nel combattutissimo settore delle utilitarie del segmento B. Ma c’era un pezzo mancante nel puzzle che i vertici non potevano ignorare: una versione sportiva pensata per i giovani e per chi desiderava la guida veloce senza dover affrontare cifre degne di una supercar. Almeno, sportiva quanto bastava per far sorridere.

La ragione, chiaramente, non era solo accontentare i teenager con la patente fresca. La versione spinta di un’utilitaria, della Fiat Punto, oggi quasi un nome leggendario quasi quanto il “Pandino”, come il mercato ha ampiamente dimostrato, agisce da fondamentale traino per le vendite dell’intera gamma. Un tocco di adrenalina che rende l’auto “normale” più desiderabile. Lo possiamo notare con la presentazione di molti modelli cittadini, spesso mostrati al pubblico con una configurazione sempre un po’ più accattivante. Non fa una piega.

Dare a un’utilitaria, garantendo al contempo la sicurezza, prestazioni paragonabili a vetture di cilindrata superiore era un’impresa non da poco, ma in Fiat non erano certo alle prime armi con questa nobile arte. La stirpe delle piccole bombe italiane era già gloriosa. Si pensi alla brillante 850 Special del 1968, che toccava i 135 km/h (una velocità da berlina per l’epoca), o alla grintosa 127 Sport di dieci anni dopo.

L’apice, prima della Punto GT del 1993, fu raggiunto nel 1985 con la vera e propria bara su ruote, la Uno Turbo i.e. che sfondava il muro dei 200 km/h. Un nome che oggi farebbe commuovere anche il più convinto attivista per l’elettrificazione del parco auto europeo. La Fiat Punto GT di prima generazione arrivò con un motore 1.4 a quattro cilindri, sovralimentato mediante un turbocompressore, quello della Uno ma migliorato e con uno 0-100 sotto gli 8 secondi. Il motore generava 133 CV e una coppia massima di 191 Nm, garantendo il “necessario” per spingere senza troppe pretese.

Trazione anteriore e cambio manuale a 5 marce, il look sobrio nascondeva la cattiveria degli anni Novanta, già dimostrata con la Uno. Era anche comoda: lunga 3,77 metri, larga 1,64 metri e alta 1,44 metri, per un bagagliaio con una capacità di circa 260 litri. La GT arrivava con una dotazione di serie che prevedeva il servosterzo i sedili regolabili in altezza, i finestrini elettrici anteriori, gli specchietti retrovisori regolabili elettricamente e il sistema audio, oltre al sistema di frenata antibloccaggio, l’ABS. Lo stretto indispensabile, diremmo oggi.