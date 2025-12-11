Pensione anticipata per Renault Arkana: il colpevole è in famiglia

Renault ha deciso, senza troppi clamori, di pensionare la sua Arkana, il primo SUV coupé del marchio e, più in generale, il primo lanciato da un produttore mainstream in Europa dopo i modelli premium come BMW X4 e Mercedes GLC Coupé. Nonostante un’entrata in scena “rivoluzionaria”, l’Arkana si ritira dal mercato a meno di cinque anni dal lancio in Europa, avvenuto nella primavera del 2021, anche se la sua carriera era iniziata in Russia nel 2019 su base (indovinate un po’) Dacia Duster della generazione precedente.

Il ritiro, sebbene anticipato, segue un anno caratterizzato da un brusco calo delle vendite. Da gennaio, Renault ha immatricolato solo 5.796 unità di Arkana, un crollo del 66% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

La causa principale di questo rallentamento sembra essere l’arrivo nel 2024 del fratello maggiore e rivale interno, il Renault Rafale. Posizionato un gradino più in alto nel segmento SUV coupé, il Rafale ha già superato l’Arkana, vendendo 7.648 unità dall’inizio dell’anno. Un chiaro caso di cannibalismo familiare, in cui il nuovo ha abbattuto il predecessore.

Nonostante la fine in sordina, la Renault Arkana non ha affatto motivo di vergognarsi. La sua prima incursione nel segmento si è rivelata un successo clamoroso nel complesso. Nel suo secondo anno di commercializzazione, il 2022, ha venduto oltre 31.600 unità solo in Francia, grazie soprattutto al suo eccellente rapporto qualità-prezzo e alla quasi assenza di concorrenza diretta al momento del lancio. Inoltre, l’auto beneficiava dell’apprezzato propulsore E-Tech Full Hybrid da 145 cavalli.

Ora, la Renault Arkana è disponibile solo come veicolo in stock e non è più configurabile sul sito ufficiale. Resta l’interrogativo sul vuoto che lascerà nella gamma. Al momento, non sembrano esserci nuovi modelli in cantiere per sostituirla direttamente, lasciando il Rafale come unico SUV coupé a listino. La Symbioz è la concorrente più vicina in termini di posizionamento, ma senza quella linea del tetto spiovente che ha reso l’Arkana così particolare.