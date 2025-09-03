Audi rilancia il suo stile a Milano: rivoluzione minimalista con il Concept C

Il capoluogo lombardo è diventato il palcoscenico di una vera e propria rivoluzione nel linguaggio stilistico di Audi. Con la presentazione dell’innovativa Audi Concept C, la casa dei quattro anelli ha svelato una nuova filosofia di design improntata all’essenzialità e alla purezza delle forme.

Questa concept car rappresenta un’anteprima del futuro, anticipando il look dei modelli che verranno introdotti nei prossimi anni. Con il motto “Strive for Clarity”, Audi segna una svolta significativa nel proprio percorso evolutivo, abbracciando una nuova era di minimalismo.

Presentata nella cornice suggestiva del Portrait Milano, la Concept C esprime un design senza tempo, caratterizzato da linee pulite e una geometria rigorosa. La parte frontale, con la sua struttura verticale, è un chiaro richiamo all’iconica Auto Union Type C, un omaggio alle radici storiche del brand.

All’interno, l’abitacolo si distingue per un’estetica minimalista e un approccio tecnologico pensato per eliminare ogni distrazione, offrendo al conducente solo le informazioni strettamente necessarie.

Massimo Frascella, Chief Creative Officer di Audi, ha sottolineato come “la semplicità radicale sia il cuore della nostra visione”. Per lui, la nuova direzione è una questione di emozioni e desiderio, valori fondamentali che guidano questo cambiamento stilistico. Sulla stessa linea, il CEO di AUDI AG, Gernot Döllner, ha evidenziato che questa filosofia va ben oltre l’aspetto delle vetture, coinvolgendo l’intera struttura e i processi aziendali. “Il modo in cui concepiamo i nostri veicoli è il modo in cui plasmeremo la nostra azienda”, ha affermato Döllner, ribadendo che l’essenzialità sarà il principio guida di Audi per gli anni a venire.

Con il lancio di oltre 20 nuovi modelli previsti nei prossimi 24 mesi, Audi punta a mantenere la gamma premium più moderna sul mercato. La scelta di Milano come location per questa presentazione non è casuale: dal 2014, la città ospita la House of Progress, un hub creativo di Audi al FuoriSalone, e rappresenta il luogo ideale per celebrare questo “nuovo inizio” per il marchio tedesco.

Entro il 2026, Audi ha in programma il lancio di un modello entry-level completamente elettrico prodotto a Ingolstadt, oltre a nuove vetture ad alte prestazioni a marchio Audi Sport. La futura gamma del costruttore comprenderà una varietà di opzioni, incluse auto completamente elettriche, ibride plug-in e termiche, per consolidare la sua presenza nei mercati strategici di Europa, Cina e Nord America.