Nuova Alfa Romeo Giulietta: con il nuovo stile del biscione avrebbe sempre un certo fascino

Si parla tanto del ritorno della nuova Alfa Romeo Giulietta. Qualche tempo fa Ascariss Design nel suo canale di YouTube ha provato a vedere quale sarebbe il nuovo volto del modello nel caso di clamoroso ritorno. Il creatore digitale ha volutamente dato lo stesso stile delle ultime creazioni del biscione ed in particolare di Alfa Romeo Junior, che da molti viene considerata come una sorta di punto di riferimento estetico per la futura produzione della casa milanese, anche se poi comunque sappiamo che nelle prossime auto ci saranno anche elementi inediti.

In un video viene ipotizzato come cambierebbe la parte anteriore della nuova Alfa Romeo Giulietta

Il risultato è quello che vedete nel video qui sotto che forse non piacerà a chi non ama particolarmente Junior ma indubbiamente ha il merito di farci intuire quello che sarebbe esteticamente parlando la nuova Alfa Romeo Giulietta e cioè una sorta di sorella di Junior più bassa e sportiva ma pur sempre una parente stretta. Come vi abbiamo scritto stamattina gira voce che alla fine possa essere proprio lei la nuova Alfa su piattaforma STLA Small che forse sarà prodotta a Pomigliano ma ripetiamo si tratta solo di voci.

Nuova Alfa Romeo Giulietta potrebbe avere una lunghezza tra i 4,3 e i 4,4 metri. Ovviamente per differenziarsi maggiormente da Junior avrebbe un carattere molto sportivo e sarebbe dotata di versione top di gamma Quadrifoglio. In gamma oltre alle versioni elettriche anche le ibride. I fan del biscione sognano di potersi ancora mettere al volante di un’auto con motore termico puro ma sembra un’ipotesi molto difficile a meno che nel frattempo l’Unione Europea non tolga del tutto il divieto ai motori termici del 2035. Ovviamente al momento se questa vettura sarà proprio la Giulietta o un crossover non si sa. Lo scopriremo più avanti.