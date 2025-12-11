Acqua nel diesel: considerata l’incubo dei proprietari, ora è la salvezza del motore

Ogni proprietario di un veicolo diesel sa che l’acqua è il “nemico mortale” del suo motore, capace di trasformare un banale errore di rifornimento in un costoso incubo di sostituzione del propulsore. Eppure, gli scienziati hanno dimostrato che un’aggiunta controllata di acqua al gasolio potrebbe non solo prolungare la durata del motore diesel, ma persino “salvare il futuro del gasolio in Europa”.

La sorpresa, descritta in uno studio di Springer Nature, risiede in un fenomeno fisico affascinante. Parliamo delle micro-esplosioni benefiche. Quando la miscela acqua-diesel viene iniettata nella camera di combustione, l’acqua evapora rapidissimamente, agendo da regolatore termico e abbassando la temperatura.

Questo calo termico ha un effetto interessantissimo sull’inquinamento: le emissioni di ossidi di azoto, inquinanti particolarmente nocivi, diminuiscono del 60%. I ricercatori spiegano che l’evaporazione dell’acqua atomizza il carburante in una sorta di “nebbia ultrafine”, migliorando la combustione e riducendo significativamente le particelle fini rilasciate nell’atmosfera. Il motore diesel si trasforma, per così dire, in una macchina più pulita.

L’ostacolo principale, tuttavia, è mantenere stabile questa miscela esplosiva. Acqua e idrocarburi si separano naturalmente, come olio e aceto in un condimento per l’insalata. Gli scienziati sono alla disperata ricerca di una “salsa” chimica, ovvero un agente emulsionante (o tensioattivo), capace di mantenere i due liquidi uniti a lungo termine. Attualmente, gli emulsionanti testati garantiscono stabilità per un massimo di due mesi, troppo poco per la distribuzione commerciale.

Gli effetti sul motore richiedono un controllo maniacale. La pressione nei cilindri oscilla, l’accensione può essere ritardata e un dosaggio errato può lasciare residui di carburante incombusto.

Nonostante il puzzle della stabilità non sia ancora risolto, il potenziale è enorme. La trasformazione richiesta sarebbe minima. Infatti, basterebbe aggiungere un serbatoio d’acqua aggiuntivo e qualche tubazione. Un piccolo sforzo infrastrutturale che, combinato con un potenziale allentamento delle normative europee sui motori a combustione interna, potrebbe dare al diesel una seconda vita.