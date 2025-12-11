Nuova Fiat Fastback: un video ricostruisce il suo design sulla base degli ultimi avvistamenti

Nuova Fiat Fastback sarà uno dei principali assi nella manica che la casa torinese ha in serbo per il prossimo anno. Il suo debutto infatti è previsto entro la fine del 2026 forse insieme alla Fiat Grizzly – Pandissima. Nei giorni scorsi sul web sono apparse anche foto spia che hanno mostrato da vicino il prototipo camuffato del modello che mai fino ad oggi era stato visto da così vicino. Sulla base di queste immagini possiamo dire con certezza che il render che vi mostriamo in questo articolo è uno dei più vicini a quello che potrebbe essere l’aspetto finale del modello destinato ad avere un ruolo di primo piano all’interno della gamma di Fiat anche in Europa oltre che in Sud America come avviene attualmente per l’omonimo modello.

Sulla base delle recenti foto spia pare proprio che la nuova Fiat Fastback sarà così

Come si evince da questo render, la nuova Fiat Fastback si caratterizzerà per la presenza di elementi stilistici che richiamano chiaramente la Grande Panda, in particolare nei fari a LED più sottili e moderni, accompagnati da una griglia frontale che riprende il motivo pixel tipico del modello storico. La parte anteriore è ulteriormente arricchita da una presa d’aria inferiore e da un paraurti con protezione in metallo, mentre i cerchi in acciaio neri su carrozzeria rossa completano l’insieme, sottolineando il carattere dinamico.

Il retro della nuova Fiat Fastback presenta una linea del tetto discendente e fanali posteriori a LED sottili, creando una sagoma elegante e sportiva. Pur mantenendo un aspetto raffinato, il design è stato armonizzato per la produzione di serie. Gli interni, non rifiniti in uno dei prototipi, mostrano un’evoluzione rispetto alla Grande Panda: il cruscotto digitale e il sistema di infotainment centrale indicano un approccio più moderno e tecnologico, anticipando l’esperienza di guida del futuro modello.

Ricordiamo infine che la nuova Fiat Fastback nascerà su piattaforma smart car e sarà prodotta in Marocco a Kenitra. Esiste una piccola possibilità che venga prodotta in Turchia ma al momento l’ipotesi marocchina pare essere la più probabile. In gamma sono previste versioni elettriche, ibride e a benzina.