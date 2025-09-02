Audi, rivelato in anticipo il concept che debutterà al Salone di Monaco

Audi è pronta a colmare un vuoto importante nella propria gamma. Il marchio dei Quattro Anelli sa bene che non può definirsi un costruttore premium senza una vera sportiva capace di incarnare prestazioni e design d’eccezione. Fino ad oggi, infatti, è stata l’unica tra le grandi tedesche a non proporre coupé e roadster paragonabili alle proposte di BMW e Mercedes. La situazione, però, sta cambiando.

Un nuovo modello è all’orizzonte e il debutto ufficiale è ormai questione di giorni. Il primo indizio concreto è arrivato mesi fa, quando un prototipo di Porsche Boxster con targa Audi è stato immortalato durante i collaudi. L’avvistamento ha immediatamente acceso i riflettori su un possibile erede della storica TT, ipotesi poi rafforzata dalla stessa azienda attraverso teaser pubblicati sui social. Una conferma che ha riacceso le speranze degli appassionati, impazienti di vedere Audi tornare protagonista nel segmento delle sportive compatte.

La prima mondiale è fissata per il 2 settembre, con presentazione ufficiale al Salone di Monaco a partire dal 9 dello stesso mese. Il nome del nuovo modello rimane ancora un mistero, ma una foto pubblicata e poi rimossa dal profilo Facebook di Audi Canada ha rivelato parte del design, alimentando ulteriormente la curiosità.

L’immagine diffusa di questo “TT Moment 2.0” (come aveva rivelato lo stesso CEO Audi) mostra linee tese e scolpite, una silhouette elegante e una lunga arcata del tetto che si proietta verso il posteriore, con due sezioni ben distinte sopra i sedili. Tutti indizi che lasciano intuire un tetto removibile, mentre l’assenza del lunotto conferma la configurazione a due posti.

Per quanto riguarda le prestazioni, le informazioni definitive arriveranno solo dopo il debutto, ma le prime indiscrezioni parlano di una base tecnica derivata dalla piattaforma PPE, sviluppata per i veicoli elettrici premium. Ciò significa che la futura sportiva potrebbe offrire configurazioni con uno o due motori, la trazione integrale quattro e una potenza che supererà i 500 cavalli.

Siamo agli sgoccioli per scoprire un pacchetto che promette di riportare Audi nell’Olimpo delle sportive con un modello capace di competere ad armi pari con le rivali.