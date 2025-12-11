Stellantis: addio a Lancia, Abarth e DS? Filosa punta a eliminare le sovrapposizioni

Come vi abbiamo scritto questa mattina Antonio Filosa ha pronta la ricetta per riportare Stellantis alla crescita. L’obiettivo è quello di aumentare le vendite delle auto abbassando i prezzi e venendo incontro ai clienti con modelli più competitivi. Al momento una riduzione dei margini non viene vista in maniera negativa in quanto si punta a conquistare nuove quote di mercato recuperando così quanto perso il precedenza. Nelle strategie di Filosa rientra anche una sorta di riordino tra i marchi presenti nel gruppo, che come sappiamo sono 14 e probabilmente sono un po’ troppi.

Lancia, Abarth e DS Automobiles sarebbero i marchi che rischiano la chiusura da parte di Stellantis

Specie in Europa dove la fusione tra Fiat Chrysler e PSA ha creato dei doppioni sembra ormai sicuro che Filosa possa intervenire tagliando alcuni marchi. A quanto pare i prossimi mesi saranno decisivi per alcuni dei brand che fanno parte del gruppo.

Pare che le attenzioni di Filosa si concentrino in Europa in quanto le tre case americane Jeep, Dodge e Chrysler sono ben diversificate tra loro e difficilmente sovrapponibili. Dove invece qualcosa non quadra è appunto l’Europa e chiaramente quelli che al momento rischiano di più sono proprio i marchi che vendono meno. Non sono stati fatti nomi ma appare evidente che brand quali Lancia, Abarth e DS Automobiles sino i maggiori candidati ad un taglio.

Al momento da Stellantis non confermano ne smentiscono ma appare evidente che i marchi in sofferenza con pochissime vendite siano proprio questi. Di DS già nei mesi scorsi si era parlato del possibile ritorno in Citroen con alcune indiscrezioni trapelate dalla Francia. Quanto a Abarth e Lancia sappiamo già che la situazione è davvero difficile.

Abarth soffre la decisione di puntare solo su auto elettriche, cosa che praticamente ha polverizzato le sue vendite. Ma d’altronde con le norme sulle emissioni sempre più restrittive altre soluzioni non si intravedono. Lancia invece con la nuova Ypsilon pare essere lontana dalle previsioni iniziali e anche la nuova Gamma in arrivo dopo l’estate non promette nulla di buono. La nuova Delta invece pare sparita dai radar. Ovviamente la speranza è che un italiano come Filosa non metta fine a due marchi italiani storici come questi.

Purtroppo però la situazione è questa e se dei tagli ci saranno, come ormai sembra praticamente certo, non vediamo brand più a rischio di questi. Ovviamente speriamo vivamente di sbagliarci e che alla fine Filosa possa trovare un’altra soluzione. Ricordiamo però che già Sergio Marchionne aveva praticamente messo fine a Lancia decidendo di puntare solo su Alfa Romeo. Anche Filosa potrebbe optare dunque per una soluzione simile.