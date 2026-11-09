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BMW potrebbe avere una coupé V8 da sogno: occhi puntati sulla Vision Alpina

BMW valuta una Vision Alpina in tiratura limitata: coupé V8 da 5,2 metri e “momento M1” per il marchio. Il via libera, però, ancora non c’è.
Ippolito Viscontidi
Pubblicato
Vision BMW Alpina

BMW sta facendo i conti con un dilemma da signori. Monaco avrebbe una coupé V8 da 5,2 metri che il pubblico di Villa d’Este ha adorato, e non sa ancora se avere il coraggio di costruirla. Il via libera non c’è. Le voci, intanto, abbondano.

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La Vision BMW Alpina, 2+2 di lusso spinta da un V8, potrebbe diventare un modello di serie (limitatissima) che Monaco si prepara a rilanciare. Qualcuno evoca già un «momento M1» e il paragone pesa: la supercar a motore centrale di fine anni Settanta fu la prima vettura sviluppata interamente dalla divisione M, e ne scolpì il carattere per i decenni a venire.

Vision BMW Alpina

Il contesto spiega la fretta. Alpina è sempre stata un’eccentrica, costruttore registrato a sé, tecnicamente indipendente, con accesso ai prototipi e ai dati di progettazione BMW fin dalle prime fasi. Sviluppava le proprie auto in parallelo alle versioni di base, e a separarla dalle M dell’epoca era soprattutto il comfort. Una differenza che andava bene a tutti e due i fronti.

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Il timore è che Alpina si riduca a un “pacchetto di optional” con il badge giusto. Un modello esclusivo servirebbe proprio a smentire il sospetto. La Vision, tra lusso curato e proporzioni da gran turismo vecchia scuola, sembra costruita apposta.

Vision BMW Alpina

Le dichiarazioni ufficiali, però, tirano il freno. Mike Reichelt, responsabile della Neue Klasse, aveva parlato alla presentazione della nuova i3 e ha raffreddato gli entusiasmi: il concept, così com’è, su strada non arriverà. Ha ammesso che i designer hanno “fatto venire il mal di testa agli ingegneri”, quasi una confessione travestita da battuta, e che Alpina vorrebbe comunque una serie a tiratura limitata.

Nel frattempo il rilancio passa dalla porta di servizio. L’apripista sarà una Serie 7 in versione Alpina, già pizzicata nei collaudi, affiancata dalla X7. Non è un dettaglio, le M non si cimentano con vetture di quelle dimensioni, e già la stazza basta a tenere i due marchi in corsie separate. Monaco venderà davvero una M e una Alpina dello stesso modello?

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