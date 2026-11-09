BMW potrebbe avere una coupé V8 da sogno: occhi puntati sulla Vision Alpina

BMW sta facendo i conti con un dilemma da signori. Monaco avrebbe una coupé V8 da 5,2 metri che il pubblico di Villa d’Este ha adorato, e non sa ancora se avere il coraggio di costruirla. Il via libera non c’è. Le voci, intanto, abbondano.

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La Vision BMW Alpina, 2+2 di lusso spinta da un V8, potrebbe diventare un modello di serie (limitatissima) che Monaco si prepara a rilanciare. Qualcuno evoca già un «momento M1» e il paragone pesa: la supercar a motore centrale di fine anni Settanta fu la prima vettura sviluppata interamente dalla divisione M, e ne scolpì il carattere per i decenni a venire.

Il contesto spiega la fretta. Alpina è sempre stata un’eccentrica, costruttore registrato a sé, tecnicamente indipendente, con accesso ai prototipi e ai dati di progettazione BMW fin dalle prime fasi. Sviluppava le proprie auto in parallelo alle versioni di base, e a separarla dalle M dell’epoca era soprattutto il comfort. Una differenza che andava bene a tutti e due i fronti.

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Il timore è che Alpina si riduca a un “pacchetto di optional” con il badge giusto. Un modello esclusivo servirebbe proprio a smentire il sospetto. La Vision, tra lusso curato e proporzioni da gran turismo vecchia scuola, sembra costruita apposta.

Le dichiarazioni ufficiali, però, tirano il freno. Mike Reichelt, responsabile della Neue Klasse, aveva parlato alla presentazione della nuova i3 e ha raffreddato gli entusiasmi: il concept, così com’è, su strada non arriverà. Ha ammesso che i designer hanno “fatto venire il mal di testa agli ingegneri”, quasi una confessione travestita da battuta, e che Alpina vorrebbe comunque una serie a tiratura limitata.

Nel frattempo il rilancio passa dalla porta di servizio. L’apripista sarà una Serie 7 in versione Alpina, già pizzicata nei collaudi, affiancata dalla X7. Non è un dettaglio, le M non si cimentano con vetture di quelle dimensioni, e già la stazza basta a tenere i due marchi in corsie separate. Monaco venderà davvero una M e una Alpina dello stesso modello?