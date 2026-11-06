Nuova BMW iX2, la logica del restyling Neue Klasse ma senza esagerare

La BMW iX2 dovrebbe restare in listino mentre l’attuale iX1, sua sorella minore, potrebbe clamorosamente uscire di scena. Se succede davvero, sarà di certo la parte più curiosa di questa storia.

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Intanto si comincia a vedere il muso. Un prototipo camuffato della X2 (U10) è stato fotografato in Germania con i fari ridotti a sottili strisce LED che corrono fino agli angoli e un frontale completamente ridisegnato, ispirato al linguaggio Neue Klasse.

Un tubo di scarico nascosto sotto il paraurti posteriore dice che si tratta di una versione a benzina, probabilmente una quattro cilindri standard e non la M Performance, che di terminali ne mostra quattro. Sotto la pellicola a spirale si intuiscono un rettangolo nero e due inserti di rete perforata, più o meno dove la iX3 piazza le sue griglie verticali. Il resto, dai montanti in poi, sembra invariato, tetto, finestrini e portiere restano quelli di oggi, come da copione per un restyling di metà carriera.

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Dentro cambia di più. Per X2 e iX2 si parla di iDrive X con Panoramic Vision, che proietta le informazioni alla base del parabrezza al posto del quadro strumenti tradizionale, e del touchscreen centrale da 17,9 pollici già visto sui modelli Neue Klasse. Il volante a quattro razze della iX3, invece, potrebbe restare un miraggio.

Eccoci al paradosso. Dunque, la iX1 attuale (U11) condivide la piattaforma FAAR a trazione anteriore con la X1 termica e non avrà alcun restyling: lascerà il posto alla NB5, una Neue Klasse a tutti gli effetti, con celle cilindriche e motori di sesta generazione, solo posteriore o integrale, in produzione da novembre 2027. La X1 a combustione, invece, avrà il suo LCI solo a luglio 2027.

La iX2 fa l’opposto. Resta su FAAR e sulla quinta generazione di eDrive, con la iX2 20 a trazione anteriore che prenderà il posto della eDrive20 e la iX2 30 xDrive a doppio motore quello della xDrive30. Dopo l’aggiornamento della primavera 2026 la prima eroga 201 CV con fino a 512 km WLTP, la seconda 302 CV con fino a 477 km. Difficile aspettarsi scostamenti importanti dopo il restyling.

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Il risultato è un pasticcio di gerarchie: dalla fine del 2027 la iX2, che nel listino sta sopra la iX1, avrà una tecnologia di una generazione più vecchia della sorella “inferiore”.

BMW non ha dato date ufficiali, ma la produzione è attesa intorno a metà 2027, in parallelo alla X1 LCI. Il vecchio doppio rene gigante, la caratteristica più discussa dal 2023? Dal prototipo sembra il primo a fare le valigie.