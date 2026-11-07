Ottobre record per Toyota in Italia, dove il marchio è leader tra quelli esteri

Ottobre si è chiuso con note felici per Toyota in Italia. La casa giapponese è cresciuta del 5% nei volumi di vendita, rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. In totale, nel mese appena andato in archivio, sono state immatricolate 11.263 vetture del marchio, facendogli guadagnare nel Belpaese una quota di mercato dell’8,6%, con un progresso di 0,1 punti percentuali sulla precedente lettura.

Advertisement

In totale, da gennaio a ottobre 2026, Toyota ha piazzato in Italia 100.865 vetture, pari a una quota del 7,2%. Con questi numeri, il costruttore del Sol Levante si conferma leader fra i marchi esteri, sia con riferimento ad ottobre che ai primi dieci mesi dell’anno. Ottima, quindi, l’intesa con la clientela del Belpaese.

Toyota Yaris Cross: stile SUV compatto davanti a un’abitazione contemporanea.

Toyota consolida, inoltre, la prima posizione anche nel mercato delle ibride full, in entrambi i periodi presi a riferimento. Da inizio anno, le auto del marchio con questo tipo di alimentazione piazzate in Italia sono state 92.436, pari al 40% del mercato totale. In tale ambito, le Yaris Cross, Yaris e Aygo X si sono collocate ai primi tre posti della classifica.

Advertisement

Concentrando le attenzioni sul solo canale Private, Toyota è stata in crescita anche ad ottobre, conquistando il primo posto assoluto con una quota dell’11,5%. Performance del genere non sono frutto del caso, ma derivano dalla qualità dei prodotti, da una strategia commerciale ben strutturata e dal successo della gamma full hybrid che continua a rappresentare il 92% del totale delle vendite complessive del costruttore giapponese.

Bene anche Lexus, marchio premium della galassia Toyota, che chiude in controtendenza rispetto all’andamento dello specifico mercato. Qui la contrazione generale non ha interferito col trend in crescita del brand, che va avanti da inizio anno. A ottobre sono state 760 le auto Lexus immatricolate in Italia, pari al 3,3% del totale. La crescita, rispetto alla lettura precedente, è stata di 0,7 punti percentuali. Da gennaio alla fine dello scorso mese, le vetture a sua firma piazzate nel Belpaese sono state 6.035 (+10%).

Advertisement

Fonte | Toyota