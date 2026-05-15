BMW Alpina Vision Concept: la prima del “nuovo corso” ha un V8

Qualcuno aveva già fatto circolare immagini generate dall’intelligenza artificiale, più rassicuranti, più facili da digerire. La realtà che arriva al Concorso d’Eleganza Villa d’Este è diversa, e per certi versi più interessante. La BMW Alpina Vision Concept è un oggetto con un carattere preciso, non privo di spigoli, nel senso letterale del termine.

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È il primo modello sviluppato da quando BMW ha acquisito Alpina a gennaio, e il messaggio stilistico è tutt’altro che timido. Il frontale è appuntito, quasi aggressivo, dominato da una griglia a doppio rene di dimensioni generose con illuminazione integrata. I fari a LED sono sottili, quasi un dettaglio, e il lungo cofano scolpito porta con orgoglio il logo BMW, mentre il badge Alpina compare nella sua posizione tradizionale sulla presa d’aria laterale. Un equilibrio tra le due identità che racconta molto su come BMW intende gestire il marchio acquisito.

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La coda non è da meno. Nervatura centrale massiccia che percorre il portellone e il paraurti posteriore in verticale, i gruppi ottici sono due strisce di LED orizzontali, i terminali di scarico compaiono simmetrici su entrambi i lati. È un posteriore che si nota, nel bene o nel male.

Dentro, il riferimento è la Neue Klasse. Volante a quattro razze, strumentazione panoramica che si distende tra i montanti anteriori, touchscreen centrale di generose dimensioni e schermo dedicato al passeggero. La configurazione è 2+2, con tetto in vetro panoramico a completare un abitacolo che punta su tecnologia e spazio visivo più che sulla tradizionale opulenza da gran turismo.

Il punto più rilevante, però, sta sotto il cofano. La BMW Alpina Vision Concept monta un motore V8, con ogni probabilità il biturbo da 4,4 litri già noto alla famiglia BMW, portato in questo caso a erogare oltre 600 CV. In un momento in cui buona parte dell’industria si interroga su dove mettere i motori termici, Alpina alla sua prima uscita sotto la gestione BMW sceglie un V8 di potenza dichiarata.

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Villa d’Este è la cornice giusta per un debutto del genere. Vedremo più avanti quanto di tutto questo arriverà in produzione, e quanto resterà nel perimetro del concept.