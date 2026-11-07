La NSX di Senna doppia le stime: all’asta si è superato il milione di euro

Circa mezzo milione di sterline era il prezzo di partenza. Ne sono arrivate ben 871.250. La Honda NSX rossa appartenuta ad Ayrton Senna, telaio T000233, è passata di mano il 31 ottobre 2026 da RM Sotheby’s, a The Peninsula London, per circa 1,04 milioni di euro. È il prezzo più alto mai pagato all’asta per una NSX di prima generazione.

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Il bello è che non stiamo parlando di una rarità tecnica. Il record precedente, 934.375 euro, apparteneva a una NSX-R del 2003 battuta da Broad Arrow a Villa d’Este nel maggio 2025, Type R leggera, nata solo per il Giappone, roba da collezionisti molto (ma molto) appassionati. Questa invece è una NSX standard del 1991, Formula Red con tetto nero. Quei 110.000 euro in più non li ha pagati nessuno per la scheda tecnica, ma per un nome e un cognome.

Il 22 marzo 1991 l’importatore portoghese di Honda registrò l’auto con targa SX-25-59 e la tenne a Lisbona, pronta a essere consegnata a Senna a ogni suo arrivo nel Paese. Lui la guidò fino al Gran Premio del Portogallo, a Estoril, dove chiuse secondo. Compare nel documentario del 1992 Ayrton Senna: Racing Is In My Blood con le ruote posteriori che pattinano, e nelle foto più celebri lo si vede mentre la lava con un tubo da giardino. Nel lotto c’era anche un fax Honda a confermare tutto, poi ribadito da Honda Motor Europe.

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Poi c’è il capitolo plusvalenza. Nell’aprile 2024 la stessa auto era in vendita su Auto Trader nel Regno Unito a 500.000 sterline, con 39.100 miglia, circa 62.900 km. Più tardi, nello stesso anno, l’ha comprata un proprietario di Nagoya per una cifra mai resa nota, che poi l’ha riportata in Gran Bretagna per l’asta. RM Sotheby’s ha fissato la stima minima esattamente al vecchio prezzo richiesto. Le offerte hanno superato la stima massima, 800.000 sterline, di altre 71.250. Due anni e mezzo dopo, l’acquirente ha messo sul piatto 371.250 sterline in più, un rialzo del 74%.

La NSX era uno dei lotti di una serata da 36,55 milioni di sterline, circa 43,8 milioni di euro, che RM Sotheby’s definisce la sua asta di auto più redditizia di sempre. Il pezzo forte è stata una Ferrari Daytona SP3, ma la copertina l’ha presa una Honda.

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Il prossimo capitolo è già in calendario. A New York andrà all’asta il telaio 01 della Williams FW16 del 1994, stimata tra 3,6 e 5,4 milioni di euro. Senna la guidò solo nei test pre-stagionali e nel warm-up del Gran Premio del Brasile, in gara la usarono poi Coulthard e Mansell.