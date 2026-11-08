Subaru Europe è la prima ad aderire al “Green Deposit” di MUFG nell’Unione Europea

Subaru Europe ​annuncia di essere il primo cliente a destinare fondi al Green Deposit, uno strumento di finanza sostenibile lanciato da MUFG Bank nell’Unione Europea.

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Questo deposito a termine (annunciato ufficialmente a ottobre 2026) permette alle aziende clienti di depositare la propria liquidità come su un normale conto. A fare la differenza è la destinazione dei fondi, perché i capitali raccolti con tale strumento vengono impiegati dalla banca per finanziare o rifinanziare progetti e asset ecosostenibili.

Tra le aree di investimento vi sono: energie rinnovabili, efficientamento energetico, trasporti ecologici, edifici green, economia circolare e molto altro.

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La scelta di Subaru Europe di aderire al sistema del “Green Deposit” è un ulteriore passo del costruttore giapponese verso la sostenibilità delle proprie attività aziendali. Il tutto proprio mentre la casa automobilistica del Sol Levante accelera il lancio sul mercato europeo di una nuova generazione di veicoli completamente elettrici, che comporranno il futuro della gamma.

Come fanno sapere dal quartier generale, l’ambizione globale di Subaru è quella di spingersi oltre l’essenza di una semplice casa automobilistica. Il volere condiviso è quello di assumersi la responsabilità del mondo in cui vivono i propri clienti.

La partecipazione all’iniziativa “Green Deposit” di MUFG rappresenta un altro passo di questo impegno, che rientra nei valori propri del marchio. Per Subaru, la sostenibilità non si limita alla riduzione delle emissioni dei propri prodotti, ma è un impegno olistico che abbraccia vari ambiti, come riflesso dell’ambizione di contribuire positivamente alla società e all’ambiente. Il tutto nell’ambito di un approccio coerente, che riguarda prodotto, cicli aziendali e tanto altro.

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Si tratta della concretizzazione del principio “Driven by What You Love” (guidati da ciò che ami): un modo per estendere l’esperienza di possesso di una Subaru oltre il veicolo stesso, con un sostegno alle persone, alla società e a un futuro più sostenibile.

Fonte | Subaru