Alpina riparte dal V8: il salotto più veloce d’Europa sulla base della BMW Serie 7

Eccoli qui, 305 km/h di velocità massima, con il costruttore che propone qualcosa che non racconti solo sport. Alpina, dunque, riparte da qui, la B7, prima stradale della nuova era, pescata direttamente dal vertice della gamma BMW.

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Il prototipo è stato svelato in piena sessione di test ad alta velocità a Nardò, in Italia, dove il V8 ha toccato quota 305 km/h. Il concetto dichiarato è “Velocità, non Sport”. Sotto il cofano ci sarà con ogni probabilità il biturbo da 4,4 litri già visto sulla M760 xDrive, che si ferma a 563 CV. Alpina non ha ancora confermato i numeri, ma è difficile immaginare che voglia fare meno del cugino M Performance.

Poi c’è la messa in scena firmata Alpina. Cerchi forgiati da 20 pollici su misura e quattro terminali di scarico ovali, entrambi richiamo esplicito a modelli storici della Casa. Le luci diurne a LED gialle fanno il resto: in Europa possono restare gialle solo a fari principali accesi, ma si riconosceranno comunque da lontano. Per chi ama farsi notare restando elegante, un compromesso quasi poetico.

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Non sarà il solito copia e incolla della generazione precedente. Mappature specifiche per motore e cambio puntano a una guida più fluida e meno nervosa, con pneumatici sviluppati ad hoc. Il resto lo mette la Serie 7, quindi sospensioni pneumatiche, sterzo integrale e, forse, un antirollio attivo. Dentro ci si aspettano pelli e legni di livello ancora superiore.

Non finisce qui. Secondo fonti interne riportate da Auto Express, nel 2027 toccherà a una X7 Alpina aggiornata, sempre con V8 e look esclusivo, pronta a sfidare Mercedes-Maybach GLS e Range Rover SV.

Viene da chiedersi se Alpina pesterà i piedi a BMW M. I vertici rispondono di no: M insegue prestazioni su strada e in pista, Alpina cerca velocità, comfort e lusso, con un occhio di riguardo alla guida su strada. Una distinzione sottile, ma sempre meglio che litigare in famiglia.

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Le Alpina più piccole e abbordabili? Con questa enfasi sul lusso di alta gamma, difficile vederle presto. Chi sperava in un’Alpina “democratica” farà meglio a sedersi.