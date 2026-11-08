Bugatti celebra 20 anni di presenza negli USA con un evento di lusso

Bugatti ha celebrato 20 anni di presenza negli Stati Uniti, con riferimento all’era moderna del marchio. Vista l’importanza di quel mercato, era doveroso onorare la ricorrenza anagrafica. Il tributo ha preso forma nel migliore dei modi, al Concours del Wynn Las Vegas, dove si sono ritrovate 20 hypercar della casa alsaziana.

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La loro presenza è servita a celebrare un percorso contraddistinto da automobili straordinarie e da persone che, nel corso del tempo, le hanno accolte con entusiasmo. Ad impreziosire il parterre ci ha pensato la Destrier, ultima creazione in esemplare unico del “Programme Solitaire“.

Dall’arrivo della Veyron nel 2006, la presenza di Bugatti negli Stati Uniti è cresciuta in modo costante. Oggi quello “a stelle e strisce” rappresenta il principale mercato singolo del marchio a livello globale. In totale, in quell’area del mondo, sono presenti 353 vetture a sua firma e dodici concessionarie.

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L’evento di Las Vegas è stato il mezzo per rendere omaggio ai proprietari, ai partner e agli appassionati che hanno contribuito a plasmare la storia moderna del brand. Tutti sono uniti da un vero amore per Bugatti, di cui apprezzano l’approccio unico in termini di prestazioni, maestria artigianale e valore artistico.

Foto Bugatti

Molti dei proprietari riunitisi al Wynn hanno instaurato un legame duraturo con la casa di Molsheim, che ha attraversato diverse generazioni di modelli: dalla Veyron alla Chiron fino alla nuova Tourbillon. Questo coinvolgimento ha contribuito a rendere gli Stati Uniti una delle “case” più importanti per Bugatti, dopo la sede storica in Alsazia.

Come già scritto, una presenza di particolare rilievo, in questi festeggiamenti per il ventesimo anniversario dell’era moderna del brand in suolo USA, è stata la Destrier, opera più recente del “Programme Solitaire”.

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Questa one off esprime al meglio il rapporto profondamente personale che Bugatti instaura con i suoi clienti, trasformando una visione intima in un’opera d’arte su ruote. Con la sua eccezionale artigianalità, un design distintivo e un’attenzione ai dettagli senza pari, l’hypercar in esemplare unico mostra cosa può fare la casa automobilistica francese quando i clienti vengono posti al centro del percorso creativo.

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Fonte | Bugatti