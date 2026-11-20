Un miliardo di dollari di dazi pagati in un anno basta e avanza per rendere insistenti. BMW. d’altronde, comincia a bussare alla porta dell’amministrazione Trump con un argomento che pesa: 1,7 miliardi investiti in Carolina del Sud.

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Il ragionamento è elementare: se produco qui, esporto da qui e porto lavoro qui, forse potete smettere di tassarmi quello che arriva da fuori. Robert Engelhorn, numero uno di BMW Manufacturing, l’ha messa giù con la diplomazia: il modello di business si regge sull’export, quindi il dialogo con Washington è costante, e l’obiettivo è libero scambio e tariffe più basse.

I conti spiegano la fretta. Nel 2025 BMW ha importato negli Stati Uniti circa 215.000 vetture da Germania e altri paesi, e parecchie sono Serie 3 e Serie 4, due modelli che Spartanburg non vede nemmeno in cartolina. Il risultato è appunto quel miliardo e rotti versato in dazi.

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Dall’altra parte della bilancia, però, c’è un peso non indifferente. Spartanburg è il più grande stabilimento BMW del pianeta, e nel 2025 ha sfornato esattamente 412.799 veicoli, il 4,2% in più dell’anno prima. Circa metà prende il mare verso 120 mercati, il che fa di BMW il primo esportatore di auto dagli Stati Uniti per valore.

Dei 1,7 miliardi, 700 milioni sono finiti in un nuovo impianto per l’assemblaggio delle batterie a Woodruff, a pochi chilometri di distanza. Il resto serve a preparare Spartanburg all’elettrico, e la prima prova su strada si chiama iX5: è il primo veicolo a batteria BMW costruito in America, e corre sulla stessa linea flessibile di termiche e ibride plug-in, per modulare la produzione secondo la domanda.

Secondo indiscrezioni, si parte da circa 60.000 esemplari nel 2027 per arrivare fino a 175.000 l’anno dal 2028. Entro il 2030 i SUV elettrici costruiti a Spartanburg saranno almeno sei. Nel 2027 toccherà alla iX7, nel 2028 si prevede la iX6, e tre altre varianti sono date in arrivo: probabilmente le versioni a batteria di X5 M e X6 M, più una ALPINA della iX7. Se la X9 avrà il via libera, la iX9 non tarderà.

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A dare una mano ci pensa anche il governatore della Carolina del Sud, Henry McMaster, che ha confermato ad Automotive News di aver parlato più volte con Washington sul tema e si dice fiducioso. La fiducia, però, per ora è l’unica cosa sul tavolo.