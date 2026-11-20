La Bentley Torcal è il nuovo terreno espressivo di Hiroshi Fujiwara. Il celebre artista giapponese firma una serie limitata del modello, destinata a prendere forma in soli 20 esemplari. Si tratta del primo progetto su misura per il SUV elettrico della casa britannica.

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Il progetto unisce l’artigianalità e la meticolosa cura di Bentley con la visione squisitamente minimalista di Fujiwara, brand ambassador globale del marchio. I raffinati dettagli, sia interni che esterni, di questa limited edition riflettono il linguaggio creativo sobrio che contraddistingue la cultura FRGMT, ossia del fragment design, progetto creativo fondato proprio da lui.

Le caratteristiche principali di questo movimento sono il minimalismo e la misura, con interventi essenziali e discreti su prodotti già esistenti, spesso riconoscibili dal celebre logo a doppio fulmine e da codici o scritte tecniche. Trasversali le collaborazioni di Fujiwara, che spaziano dalle sneakers all’automotive, con serie speciali e progetti mirati, senza inseguire i grandi numeri.

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Hiroshi Fujiwara è un personaggio eclettico, attivo in molti ambiti. È considerato una figura chiave nella scena Ura-Harajuku di Tokyo. In ambito automobilistico ha collaborato con Maserati e Bentley. Di quest’ultimo marchio è testimonial, oltre che interprete creativo, come si evince dalla Torcal in serie limitata protagonista del nostro articolo.

Foto Bentley Motors

Il suo approccio creativo al primo SUV completamente elettrico della casa di Crewe, fresco di presentazione, applica la cultura FRGMT su un mezzo a quattro ruote. Per creare questo progetto, l’artista giapponese ha collaborato con Mulliner, divisione di Bentley dedicata alle personalizzazioni. Il risultato? Un allestimento esclusivo che coniuga l’influenza culturale e l’etica del design minimalista di FRGMT con il carattere audace e contemporaneo del costruttore d’oltremanica. Ne deriva una fusione avvincente di creatività, maestria artigianale e lusso moderno.

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In linea con i suoi canoni creativi, Hiroshi Fujiwara ha puntato su una semplicità raffinata, dettagli studiati con precisione e una sobria sicurezza che invita a un’osservazione più attenta. La configurazione esterna, realizzata su misura, propone per questa serie speciale della Bentley Torcal un’interpretazione monocromatica del lusso moderno, con verniciatura in tinta unita Beluga, arricchita da dettagli scuri studiati nei minimi particolari.

Foto Bentley Motors

Il marchio FRGMT, presente sul parafango e sulla parte posteriore della vettura, crea una firma riconoscibile che rafforza il linguaggio progettuale minimalista e tecnico tipico del brand. L’identità visiva di questa Torcal da collezione è completata da cerchi “Vortex” da 22 pollici con finitura nera e dettagli esterni in tonalità Anthracite Satin.

Il cuore del progetto risiede negli interni, concepiti all’insegna del benessere visivo, della precisione e del fine artigianato. Nell’abitacolo si crea un felice sodalizio cromatico fra le tonalità Imperial Blue e Beluga, impreziosite da cuciture incrociate realizzate a mano dagli artigiani Bentley e da inserti in legno “piano black” (nero lucido).

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Soglie battitacco personalizzate ed esclusive grafiche “Bentley x FRGMT” sulle portiere completano un abitacolo che rispecchia la predilezione di Fujiwara per il design ricercato e sobrio. Al momento non si hanno informazioni sul prezzo di ciascun esemplare di questa linea, ma la clientela di riferimento non avrà problemi a staccare l’assegno. Noblesse oblige!

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Fonte | Bentley Motors