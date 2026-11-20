La Škoda Peaq ottiene il massimo riconoscimento nei test Euro NCAP 2026, che valutano la sicurezza dei nuovi modelli venduti in Europa, con standard molto rigorosi e omogenei, per offrire ai consumatori un confronto chiaro e oggettivo.

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Il SUV di grandi dimensioni della casa ceca, a propulsione 100% elettrica, si è assicurato le 5 stelle, ossia il punteggio più alto. Questo è giunto in tutte le configurazioni di collisione esaminate, per quanto riguarda la protezione degli occupanti: è il primo modello in assoluto ad ottenere una simile performance.

Comprensibile la soddisfazione dei manager del marchio, in quota Volkswagen, anche per i risvolti positivi sul piano commerciale che possono derivare dalle 5 stelle NCAP. La Škoda Peaq ha messo a segno risultati eccellenti in tutte e quattro le categorie esaminate: protezione in caso di collisione (94%), sicurezza post-collisione (92%), sistemi di prevenzione degli incidenti (78%), guida sicura (65%).

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Secondo il protocollo di valutazione, la versione Selection 90 della Škoda Peaq ha registrato il punteggio più alto di sempre nella categoria “Crash Protection”, in tutte le configurazioni di crash test valutate: impatto frontale disassato (offset), impatto frontale a piena larghezza, impatto laterale contro barriera mobile, impatto laterale contro palo, impatto posteriore.

Škoda sigilla così al meglio la solida tradizione aziendale in materia di sicurezza dei veicoli. Per la Peaq, sua ammiraglia e modello di punta, la casa di Mladá Boleslav ha fatto meglio che mai, spostando l’asticella della sicurezza verso nuovi lidi.

Sul fronte della protezione degli utenti vulnerabili della strada, l’auto ceca ha ottenuto un punteggio elevato sia nei test di impatto che coinvolgono la testa, sia in quelli che riguardano il bacino e le gambe. Le versioni a cinque e sette posti hanno superato anche la verifica per l’installazione di seggiolini per bambini.

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Ricordiamo che la Škoda Peaq è un SUV di grandi dimensioni il cui nome richiama il termine inglese peak (“picco” o “vetta”) per indicare che si tratta del modello al vertice della gamma per dimensioni, spazio e comfort.⁠ Le misure esterne sono molto generose, con una lunghezza di circa 4,90 metri e un passo vicino ai 3 metri.

Il bagagliaio offre circa 299 litri di volume di carico con tutti i 7 posti in uso. La cifra cresce fino a circa 900 litri abbattendo la terza fila di sedili e a oltre 2.000 litri ripiegando anche la seconda fila.

Basata su un’evoluzione della piattaforma MEB, la Škoda Peaq è proposta con trazione posteriore o integrale (fino a circa 300 CV nelle varianti più potenti) e con due tagli di batteria (intorno ai 59–60 kWh e 85–89 kWh netti/utilizzabili). L’autonomia dichiarata può spingersi fino a oltre 600 km. Gli spazi interni sposano il linguaggio stilistico Modern Solid. Al centro della scena c’è un display da 13,6 pollici con comandi fisici dedicati per clima e funzioni principali.

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Fonte | Škoda