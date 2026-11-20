L’Audi A8, a quanto pare, non muore. La quarta generazione sta per uscire di produzione a Neckarsulm, in Germania, e qualcuno aveva già indossato l’abito scuro. Il dipartimento comunicazione di Audi, però, ha confermato ad Auto Bild che l’ammiraglia, in listino da 32 anni, avrà una erede. Motore a combustione, quasi certamente a benzina, abbinato a tecnologia ibrida, in arrivo entro la fine del decennio.

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La promessa è di mantenere “gli stessi elevati standard qualitativi di sempre”. Sul resto, silenzio. Nessuna indicazione sulla piattaforma, qualcuno ipotizza una collaborazione con Huawei per una berlina pensata per la Cina, che potrebbe poi fare da base anche alla futura A8 europea.

Il curriculum, intanto, è di quelli che pesano. Debutto nel 1994, poi la S8 del 1996 con un V8 aspirato da 4,2 litri e 355 CV, senza dimenticare le versioni con i celebri W12. Nel 2002 la seconda generazione ha messo sul tavolo V6, V8, V10 e W12 a benzina, più una schiera di diesel. Un catalogo motori che oggi sembrerebbe un menu fuori tempo massimo.

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La gamma (a fine carriera) di oggi è molto più sobria: un diesel da 286 CV, una plug-in hybrid da 462 CV e, in cima, la S8 con V8 biturbo da 571 CV. La quarta generazione gira dal 2017 con ritocchi minimi, mentre le rivali di Mercedes e BMW si sono rinfrescate più volte.

Secondo l’ACEA, in Europa (UE, EFTA e Regno Unito) l’A8 delle ultime due generazioni ha totalizzato ben oltre 400.000 unità. Comunque meno della Mercedes Classe S e della BMW Serie 7/i7. Il distacco dalla Serie 7 mostra però che la tedesca di Monaco è di un’altra categoria.

Sul volto del nuovo corso, invece, qualche indizio c’è. Il design arriverà dalla Audi Concept C, presentata con l’azienda a conferma di un passaggio preciso: dal 2027 ogni nuova auto che entrerà nel configuratore adotterà quel linguaggio stilistico. Dunque, fari sottili con quattro punti luminosi e una calandra stretta e verticale, la stessa dell’Audi Nuvolari. La futura A8 non nascerà da un foglio bianco, ma con la faccia di una famiglia che diventa sempre più riconoscibile.