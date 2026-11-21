La Renault 5 Turbo 3E sarà una delle novità del 2027 per la casa francese, che ha già aggiornato Mégane e Scénic elettriche e sta valutando come ampliare la famiglia della Renault 4. La sportiva da 555 CV ha già un programma di consegne, mentre le ipotesi più a lungo termine riguardano il ricambio delle Renault di taglia media, con le prossime generazioni attese fra il 2028 e il 2029 secondo Auto Plus.

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Renault: nel 2027 arriveranno la 5 Turbo 3E e una Renault 4 a trazione integrale

Renault ha scelto di costruire 1.980 esemplari numerati della 5 Turbo 3E, riprendendo l’anno in cui debuttò la prima Renault 5 Turbo. Sulla reinterpretazione elettrica, ciascuna ruota posteriore è azionata dal proprio motore, con una potenza complessiva di 555 CV. Le prime consegne sono previste nel corso del 2027 e Renault ha indicato un prezzo base provvisorio di 160.000 euro, a cui potranno aggiungersi gli optional e le personalizzazioni.

Sulla Renault 4 la novità già in vendita è la Plein Sud, con un tetto in tela che si apre elettricamente e un rivestimento sviluppato con Webasto e Haartz per contenere il rumore. La batteria da 52 kWh consente di percorrere fino a 392 km nel ciclo WLTP e un nuovo scambiatore aiuta a portarla in temperatura prima della ricarica nei mesi freddi. Il listino francese al lancio partiva da 37.290 euro per la Techno, prima degli incentivi, con la Iconic a completare l’offerta.

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La Renault 4 Savane mostrata nel 2025 esplora un’altra possibilità per lo stesso modello. Renault ha aggiunto un motore elettrico al retrotreno per ottenere la trazione integrale e ha sollevato l’auto di 15 millimetri. Auto Plus indica il 2027 come possibile anno di arrivo della versione di serie, una data che il costruttore deve però ancora ufficializzare.

La Mégane E-Tech ha già ricevuto un nuovo frontale e una batteria al litio-ferro-fosfato da 67 kWh, con un’autonomia dichiarata fino a 500 km WLTP. La ricarica in corrente continua raggiunge un picco di 165 kW e richiede circa 24 minuti per passare dal 15 all’80%. Anche la Scénic adotta il pacco da 67 kWh, con un’autonomia fino a 467 km, e conserva una versione a lunga percorrenza da 89 kWh che arriva fino a 642 km. Il restyling della carrozzeria della Scénic è atteso nel 2027 secondo la testata francese.

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Nel piano futuREady, Renault ha annunciato una nuova generazione di elettriche e ibride nei segmenti C e D, insieme a una piattaforma elettrica in grado di ospitare anche un motore termico che funzioni da generatore per aumentare l’autonomia. È in questo ciclo che Auto Plus colloca le future Mégane e Scénic, oltre a un possibile rinnovo della Rafale. La casa automobilistica deve ancora comunicare quali motorizzazioni assegnerà ai singoli modelli e quando li porterà sul mercato, ma le novità nel corso dei prossimi anni saranno molte.