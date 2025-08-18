Bentley propone la verniciatura più affascinante che si sia mai vista

La Monterey Car Week rappresenta uno degli appuntamenti più iconici e attesi del calendario automobilistico internazionale. Sulle strade della penisola californiana sfilano le vetture più lussuose, rare e desiderate, mentre tra aste milionarie, concorsi d’eleganza e presentazioni in anteprima mondiale, i principali marchi dell’automotive mostrano il meglio della loro produzione. In questo scenario esclusivo, Bentley non poteva mancare e ha colto l’occasione per svelare una delle sue novità più raffinate.

Il costruttore britannico sta vivendo una fase di profonda trasformazione: il glorioso W12 è stato archiviato per lasciare spazio a nuovi propulsori ibridi ad alte prestazioni, in linea con la strategia di elettrificazione. Parallelamente, Bentley sta riscuotendo un successo crescente grazie alle possibilità di personalizzazione offerte dalla divisione Mulliner, vera eccellenza artigianale del marchio.

Mai come oggi le vetture di Crewe sono configurabili nei minimi dettagli, con combinazioni cromatiche e finiture uniche pensate per un pubblico che cerca l’esclusività assoluta. Alla Monterey Car Week di quest’anno, Bentley ha stupito con una creazione inedita, ovvero la nuova finitura “Ombre by Mulliner”, sviluppata nella Dream Factory di Crewe.

Questa tecnica innovativa prevede una transizione fluida e graduale tra due colori contrastanti lungo tutta la carrozzeria, realizzata manualmente da tecnici altamente specializzati. Il processo è tanto complesso quanto affascinante: la verniciatura richiede ben 56 ore di lavoro, con una spruzzatura iniziale dei due toni prescelti, seguita da una sofisticata fase di miscelazione in più passaggi.

La prima vettura a sfoggiare la nuova finitura è una Bentley Continental GT Speed, presentata al prestigioso evento The Quail, A Motorsports Gathering. La carrozzeria di questo esemplare sfuma dal brillante Topaz anteriore al profondo Windsor Blue posteriore, con un abitacolo che riprende lo stesso tema bicolore attraverso interni Topaz e Beluga.

Grazie alla rete mondiale dei concessionari Bentley, la verniciatura Ombre by Mulliner sarà disponibile in tre diverse combinazioni cromatiche, rendendo ogni esemplare un pezzo da collezione.