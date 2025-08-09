Anche la Aston Martin in versione Shooting Brake: la speciale Vanquish è già possibile su richiesta

Il celebre designer automobilistico Ian Callum, dopo quasi vent’anni alla guida dello stile Jaguar, continua a lasciare il segno nel mondo delle quattro ruote attraverso il suo studio indipendente, Callum. L’azienda, famosa per unire creatività e maestria artigianale, non si limita a ideare concept visionari: ha omologato per la strada iconiche Aston Martin di James Bond, creato fuoristrada capaci di affrontare la Dakar e reinterpretato leggende britanniche come la Mini Cooper.

Ora, Callum sorprende ancora, annunciando l’apertura delle ordinazioni per una spettacolare Aston Martin Vanquish Shooting Brake, una station wagon di lusso dal fascino mozzafiato. Nonostante le immagini mostrate raffigurino ancora un prototipo pre-produzione, la probabilità che il modello arrivi realmente su strada è elevata, soprattutto per quei collezionisti pronti a investire in un progetto su misura.

L’idea non nasce dal nulla e recentemente grandi marchi come BMW e Mercedes hanno proposto edizioni speciali o produzioni di serie in questa affascinante salsa. Tornando al designer, già oltre due anni fa, Ian Callum aveva condiviso un’anteprima della Aston Martin Vanquish Shooting Brake sui suoi social, scatenando reazioni entusiaste tra gli appassionati.

Nonostante quel post sia stato poi rimosso, l’interesse verso una reinterpretazione in chiave “wagon” di una delle coupé più ammirate di Aston Martin non si è mai spento. Un precedente si può rintracciare nel 2019, quando Zagato aveva mandato in visibilio la community automobilistica con la sua Vanquish Shooting Brake, dimostrando che esiste un pubblico pronto ad accogliere design fuori dagli schemi per le sportive britanniche.

Per Callum, inoltre, la Aston Martin Vanquish è un terreno già conosciuto: fu lui stesso a disegnare la prima generazione mentre lavorava presso TWR Design. La versione “Vanquish 25” rappresenta la sua volontà di perfezionare il progetto originario, e la nuova Shooting Brake è un’ulteriore evoluzione di questa visione.

Per ora, Callum non ha rivelato né prezzo né scheda tecnica del modello, ma considerando che una Vanquish 25 parte da circa 450.000 sterline (esclusa la vettura donatrice), è chiaro che si tratta di un’auto destinata a pochi privilegiati. Chi volesse entrare nella ristretta cerchia dei proprietari può già contattare l’azienda attraverso il sito ufficiale.