Nuova Captur 2027: Renault cambia molto e punta sull’elettrificazione

Nonostante le anticipazioni, l’arrivo sul mercato della prossima generazione della Renault Captur non è previsto prima della fine del 2027.
11 Agosto 2025
Renault Captur 2027 render Renault Captur 2027 render

La seconda generazione della Renault Captur, lanciata ormai nel “lontano” 2019, ha consolidato il successo del B-SUV francese grazie a un design equilibrato e a un’ampia scelta di motorizzazioni. Tuttavia, a quanto pare, la Casa della Losanga è già proiettata verso la prossima evoluzione del modello, che promette un cambiamento estetico e tecnico di grande rilievo.

Il nuovo corso stilistico di Renault, che interesserà progressivamente tutta la gamma, porterà la Captur verso un look più audace e futuristico. Il noto designer Julien Jodry, attraverso un render pubblicato online, ha provato a immaginare le forme della futura generazione, anticipando linee molto più scolpite e dettagli distintivi.

Renault Captur 2027 render
Il frontale, secondo questa anticipazione, adotterà una griglia concava con inediti tagli obliqui e un logo Renault illuminato in posizione centrale. I gruppi ottici principali saranno collocati in alto, mentre le luci diurne a LED si restringeranno man mano che convergono verso il centro del paraurti. Ai lati, ampie protezioni nere delineeranno i passaruota, mentre il tetto bicolore aggiungerà un tocco di personalizzazione e sportività.

Il design segnerebbe una vera svolta, anche per quanto riguarda l’alimentazione: la prossima Captur dovrebbe dire addio alle motorizzazioni esclusivamente termiche, abbracciando in toto l’elettrificazione. Sotto il cofano, è plausibile attendersi l’ultima evoluzione del sistema E-Tech Full Hybrid di Renault, declinato in diverse potenze e configurazioni, con l’obiettivo di unire efficienza e prestazioni.

Renault Captur 2027 render

Nonostante le anticipazioni, l’arrivo sul mercato non è previsto prima della fine del 2027. Nel frattempo, Renault concentrerà le proprie energie sul lancio della nuova Clio 6, che ha la priorità assoluta e della quale i prototipi sono già stati avvistati su strada in vista della presentazione ufficiale.

Con questa strategia, Renault punta a rinfrescare profondamente il proprio listino, mantenendo alta la competitività in un segmento, quello decisamente affollato dei B-SUV, sempre più affollato e dinamico.

