Nuova Captur 2027: Renault cambia molto e punta sull’elettrificazione

La seconda generazione della Renault Captur, lanciata ormai nel “lontano” 2019, ha consolidato il successo del B-SUV francese grazie a un design equilibrato e a un’ampia scelta di motorizzazioni. Tuttavia, a quanto pare, la Casa della Losanga è già proiettata verso la prossima evoluzione del modello, che promette un cambiamento estetico e tecnico di grande rilievo.

Advertisement

Il nuovo corso stilistico di Renault, che interesserà progressivamente tutta la gamma, porterà la Captur verso un look più audace e futuristico. Il noto designer Julien Jodry, attraverso un render pubblicato online, ha provato a immaginare le forme della futura generazione, anticipando linee molto più scolpite e dettagli distintivi.

Advertisement

Il frontale, secondo questa anticipazione, adotterà una griglia concava con inediti tagli obliqui e un logo Renault illuminato in posizione centrale. I gruppi ottici principali saranno collocati in alto, mentre le luci diurne a LED si restringeranno man mano che convergono verso il centro del paraurti. Ai lati, ampie protezioni nere delineeranno i passaruota, mentre il tetto bicolore aggiungerà un tocco di personalizzazione e sportività.

Il design segnerebbe una vera svolta, anche per quanto riguarda l’alimentazione: la prossima Captur dovrebbe dire addio alle motorizzazioni esclusivamente termiche, abbracciando in toto l’elettrificazione. Sotto il cofano, è plausibile attendersi l’ultima evoluzione del sistema E-Tech Full Hybrid di Renault, declinato in diverse potenze e configurazioni, con l’obiettivo di unire efficienza e prestazioni.

Nonostante le anticipazioni, l’arrivo sul mercato non è previsto prima della fine del 2027. Nel frattempo, Renault concentrerà le proprie energie sul lancio della nuova Clio 6, che ha la priorità assoluta e della quale i prototipi sono già stati avvistati su strada in vista della presentazione ufficiale.

Advertisement

Con questa strategia, Renault punta a rinfrescare profondamente il proprio listino, mantenendo alta la competitività in un segmento, quello decisamente affollato dei B-SUV, sempre più affollato e dinamico.