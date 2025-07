Auto elettriche più vendute in Europa: Tesla in calo, Volkswagen sorprende

Le vendite di auto elettriche in Europa sono aumentate nel primo semestre del 2025, anche se a un ritmo più lento rispetto ad altri mercati. Un dato però stupisce: le immatricolazioni di auto elettriche hanno superato quelle di modelli diesel e ibridi plug-in. Dopo aver analizzato la classifica generale, vediamo ora quali sono state le elettriche più vendute nei primi sei mesi dell’anno.

Secondo i dati Dataforce, al decimo posto troviamo la BMW iX1 con 31.209 unità, in crescita del 23,6% rispetto al 2024. Nona la Skoda Enyaq, che con 31.424 esemplari conferma la sua solidità commerciale.

Ottavo posto per la nuova Skoda Elroq, tra le novità più interessanti nel segmento dei SUV compatti: 33.632 unità vendute in soli sei mesi. Subito sopra, al settimo posto, la Renault 5 E-Tech con 33.840 unità, mentre la Kia EV3 si posiziona sesta con 34.308 esemplari, confermandosi uno dei modelli più promettenti dell’anno.

A dominare la parte alta della classifica è Volkswagen con un tris di modelli. Quinta l’ID.3 con 37.139 unità, quarta l’ID.7 (37.153) e terza l’ID.4 con 39.788 immatricolazioni. Le percentuali di crescita sono sbalorditive: +29,0% per ID.3, +580,3% per ID.7 e +40,4% per ID.4.

In testa restano le Tesla, ma i numeri raccontano un’altra storia. La Model 3, seconda in classifica, ha venduto 40.195 unità, mentre la Model Y resta l’auto elettrica più venduta in Europa con 68.078 esemplari. Tuttavia, entrambe registrano un netto calo rispetto allo scorso anno: -32,2% per Model 3 e -32,5% per Model Y. Un risultato che contribuisce a spiegare le difficoltà del secondo trimestre 2025 per Tesla, soprattutto se si considera che nel 2024, a questo punto dell’anno, la Model Y aveva già superato le 100.000 unità vendute.