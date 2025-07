Hyundai Ioniq 2: tutto quello che sappiamo su aspetto, motore, uscita e prezzi

A otto anni di distanza dal lancio della prima auto 100% elettrica targata Hyundai, la Ioniq Electric, la casa automobilistica sudcoreana prosegue con decisione la sua strategia di elettrificazione. Il gruppo Hyundai Motor, che include anche i marchi Kia e Genesis, ha già annunciato l’arrivo di 13 nuovi modelli elettrici a batteria, tra cui spicca la Hyundai Ioniq 2, il modello entry-level che affiancherà le attuali Ioniq 5 e Ioniq 6.

Advertisement

Nonostante il marchio non abbia ancora confermato ufficialmente l’auto, un prototipo camuffato della Ioniq 2 è stato recentemente avvistato su strade coreane. Questo avvistamento rafforza le voci secondo cui l’auto condividerà la piattaforma modulare con la futura Kia EV2, già apparsa in anteprima.

Advertisement

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Autocar, la presentazione ufficiale della Ioniq 2 potrebbe avvenire entro la fine dell’anno, con un debutto pubblico previsto per il Salone di Monaco 2025, in programma a settembre. La produzione, invece, dovrebbe partire nel terzo trimestre del 2026, con la consegna dei primi esemplari prevista per l’anno successivo.

Le informazioni ufficiali sono ancora limitate, ma il design dovrebbe riprendere linee spigolose e geometriche, simili a quelle della gemella Kia EV2. Per quanto riguarda le dimensioni, la Ioniq 2 si posizionerà tra la city car Inster e la Kona Electric, rappresentando un’alternativa a emissioni zero alla Hyundai Bayon.

Per quanto riguarda la parte tecnica, le varianti di batteria attese sono due: una da 58,3 kWh e una più capiente da 81,4 kWh. L’autonomia dovrebbe oscillare tra 430 km e 600 km (secondo ciclo WLTP), con un motore elettrico singolo anteriore in grado di sviluppare fino a 201 cavalli e 280 Nm di coppia. Non è ancora chiaro se la Ioniq 2 sarà distribuita in tutti i mercati dove è impegnata Hyundai, ma c’è grande probabilità che l’Europa sia tra io mercati al centro di questa mossa. Tutto lascia pensare che il modello verrà lanciato per competere nel segmento dei SUV elettrici compatti.