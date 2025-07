Alfa Romeo, FIAT e Lancia: come cambierà il design delle future auto con Gilles Vidal

Come vi abbiamo scritto in un nostro precedente articolo, Stellantis ha annunciato un importante cambiamento nella sua organizzazione: Gilles Vidal è stato nominato nuovo responsabile del design per i marchi europei del Gruppo. Assumerà ufficialmente l’incarico dal 1° ottobre 2025, subentrando a Jean-Pierre Ploué, che lascerà l’azienda. Questa nomina si inserisce in un contesto di riorganizzazione interna guidata dal nuovo CEO Filosa, con l’obiettivo di affrontare le prossime sfide del settore automobilistico.

Vidal avrà il compito di definire la visione stilistica dei marchi europei del Gruppo, spaziando dalle utilitarie ai veicoli commerciali. Ovviamente questo significa che anche le future auto che verranno lanciate nei prossimi anni da Alfa Romeo, Fiat e Lancia risentiranno in parte di questo importante cambiamento.

Ci si chiede come la nomina di Gilles Vidal a nuovo Head of design possa influire sui futuri modelli di Alfa Romeo, Fiat e Lancia

Ovviamente non ci riferiamo a quelle che sono in uscita a breve e il cui design è ormai stabilito ma alle auto che Alfa Romeo, Fiat e Lancia faranno arrivare sul mercato in futuro. Come è stato specificato nello stesso comunicato la nomina servirà a rafforzare ulteriormente l’identità dei singoli marchi. Uno dei problemi maggiormente riscontrati in Stellantis è proprio quello di differenziare maggiormente le vetture dei suoi marchi in maniera da evitare dannosi doppioni e concorrenza interna. Questo ovviamente fermo restando che sotto alla carrozzeria molte auto condividono la stessa piattaforma, gli stessi motori e anche la stessa tecnologia.

Ricordiamo che ad esempio Alfa Romeo nei prossimi anni lancerà l’erede o sostituta di Tonale, le nuove Giulia e Stelvio, un E-CUV e forse anche un modello tra Junior e Tonale che potrebbe riprendere il nome di Alfetta o Giulietta. Fiat arricchirà la famiglia Panda con numerosi nuovi modelli e Lancia dopo la nuova ammiraglia Gamma sorprenderà tutti con la nuova Delta nel 2029.

Dunque si tratterà di un’impresa davvero difficile anche se Gilles Vidal è stato scelto proprio per la sua grande esperienza e per l’ottimo lavoro fin qui svolto nel corso della sua lunga carriera che lo ha visto ottenere importanti risultati con il lancio di modelli passati alla storia recente dell’automobilismo.

Sicuramente i suoi suggerimenti saranno preziosi per migliorare il design delle future Alfa Romeo, Fiat e Lancia che ovviamente nei prossimi anni lanceranno sul mercato molte novità e dal cui successo commerciale dipende gran parte delle loro fortune. Vedremo dunque in concreto che novità ci saranno in futuro da questo punto di vista.

