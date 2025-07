Hyundai, test estremi e nuove tecnologie nel centro di sviluppo per veicoli elettrici

Hyundai sta accelerando il passo nella corsa globale verso l’elettrificazione, puntando a rafforzare la propria posizione competitiva in questo settore innegabilmente in rapida evoluzione. Al centro di questa strategia c’è il Centro Ricerca e Sviluppo di Namyang, fiore all’occhiello del gruppo, dove vengono testate e perfezionate le tecnologie che guideranno il futuro dell’automobile.

Fondato nel 1996, il centro coordina tutte le fasi del processo di sviluppo veicolare per i brand Hyundai, Kia e Genesis, spaziando dalle auto private ai veicoli commerciali. Grazie a investimenti costanti, la struttura ha contribuito all’impennata delle vendite di veicoli elettrici del gruppo, che ha superato le 224.500 unità tra gennaio e maggio 2025, segnando un incremento del 17% su base annua.

Uno dei gioielli tecnologici del centro Hyundai è l’edificio dedicato all’aerodinamica, dotato di una galleria del vento con un’enorme ventola da 3.400 cavalli, capace di generare raffiche fino a 200 km/h. Questo strumento è fondamentale per ottimizzare la resistenza all’aria, migliorare l’efficienza energetica e aumentare l’autonomia dei veicoli elettrici. Una piattaforma rotante con cinque rulli motorizzati simula il terreno stradale, permettendo misurazioni estremamente precise del flusso d’aria sotto il veicolo.

Secondo Park Sang-hyun, ingegnere capo del reparto aerodinamica, questi studi hanno un impatto diretto sull’autonomia elettrica e sulla stabilità in marcia.

Accanto ai test aerodinamici, Hyundai ha sviluppato anche un ambiente climatico simulato in grado di ricreare condizioni meteorologiche estreme, da -30°C a +50°C, per testare batterie, componenti elettronici e comfort abitacolo in presenza di neve, pioggia o umidità elevata. Tutto quello che serve per giungere a un veicolo elettrificato che sia perfetto in ogni situazione.

Il centro di sviluppo Hyundai include un avanzato laboratorio di guida e maneggevolezza, dove pneumatici, sospensioni e dinamiche del veicolo vengono sottoposti a test ad alta velocità. Qui si lavora nel dettaglio per analizzare e migliorare l’esperienza di guida dei futuri veicoli elettrici del gruppo.