Auto più vendute in Europa a giugno 2025: Tesla beffata

Nonostante il progressivo calo delle vendite, Tesla è riuscita a mantenere a lungo le prime posizioni nelle classifiche europee. Ora che i numeri stanno iniziando a risalire, almeno nel Vecchio Continente, il marchio statunitense ha però perso il primato assoluto.

Auto più vendute in Europa a giugno 2025: Clio ancora in testa, ma Tesla Model Y recupera terreno

Secondo i dati Dataforce, al decimo posto troviamo la Volkswagen Tiguan, attualmente il C-SUV più venduto in Italia, con 15.434 unità. La precede la Peugeot 2008 con 16.509 immatricolazioni, seguita dalla Peugeot 208 con 16.659 unità e dalla Dacia Duster al settimo posto con 16.760 vendute.

In sesta posizione la Volkswagen Golf, regina del segmento C nel 2024, con 16.762 unità, superata dalla Opel Corsa con 17.367 immatricolazioni. Ai piedi del podio la Volkswagen T-Roc, con 19.513 unità vendute. Terzo posto per la Dacia Sandero con 22.202 immatricolazioni, mentre sorprende la Tesla Model Y, in netta ripresa con 22.513 unità vendute nel mese. In cima, però, troviamo la Renault Clio con 26.986 esemplari immatricolati.

Guardando ai dati cumulati del primo semestre 2025, la classifica generale vede al decimo posto la Citroën C3 con 94.454 unità, seguita a brevissima distanza dalla Peugeot 2008 con 94.753 immatricolazioni e dalla Toyota Yaris Cross cono 94.763 vendite. Settima la Dacia Duster con 95.861 immatricolazioni, mentre al sesto posto troviamo la Tiguan con 102.482 esemplari venduti.

Quinta la Volkswagen Golf (103.964), superata dalla T-Roc (105.629). Sul podio, terza posizione per la Peugeot 208 con 108.346 immatricolazioni, seconda per la Renault Clio con 123.225 unità, mentre in testa si conferma la Dacia Sandero con ben 130.713 immatricolazioni.

La sfida per il titolo di best-seller europeo del 2025 è apertissima e si preannuncia serrata fino a fine anno, con protagoniste Clio e Sandero.