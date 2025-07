Nuova Renault Twingo elettrica, la nuova city car avvistata per strada

Renault si prepara in modo promettente a rivoluzionare il segmento delle city car a zero emissioni con l’arrivo della nuova Twingo Electric, la cui versione definitiva sarà svelata al prossimo Salone di Monaco, in programma per l’inizio di settembre.

La compatta francese promette di diventare un punto di riferimento per chi cerca mobilità urbana intelligente senza spendere una fortuna: secondo le anticipazioni, il listino di partenza sarà inferiore ai 20.000 euro.

Progettata in Cina per ottimizzare tempi e costi di sviluppo, la nuova Twingo elettrica farà da base anche a futuri modelli a marchio Dacia e Nissan, confermando il suo ruolo strategico all’interno dell’alleanza. Intanto, i prototipi camuffati sono già stati avvistati durante i test su strada in Francia, e dalle foto spia emergono diversi dettagli interessanti.

Ispirata evidentemente al passato, la nuova Twingo ha il futuro addosso (e sotto). Anche se nascosta da pellicole mimetiche, la sagoma del veicolo lascia pochi dubbi. Infatti, il design della nuova Twingo strizza l’occhio al modello originale degli anni Novanta, reinterpretato in chiave moderna. I caratteristici fari anteriori tondi, ad esempio, fanno il loro ritorno, contribuendo a mantenere forte l’identità del modello.

Il prototipo avvistato mostra maniglie tradizionali su tutte le portiere, abbandonando la soluzione “invisibile” dei concept, mentre lo spoiler posteriore appare più discreto rispetto a quello visto nelle versioni di anteprima.

Non sono ancora disponibili immagini degli interni, ma il concept svelato nei mesi scorsi lasciava intendere uno stile minimalista, con una plancia dal design cilindrico e due display, uno per la strumentazione e uno centrale per l’infotainment. Non è ancora chiaro se questa configurazione sarà mantenuta anche per le versioni di serie o sarà riservata ai modelli top di gamma.

Sotto il cofano, secondo fonti francesi, la Twingo elettrica monterà un motore elettrico da circa 85 cavalli, alimentato da una batteria LFP di CATL da 30 kWh, capace di offrire un’autonomia vicina ai 300 km nel ciclo WLTP. La produzione avverrà presso l’impianto Renault di Novo Mesto, in Slovenia.

Il posizionamento, come anticipato, sarà decisamente accessibile. Secondo indiscrezioni, il prezzo varierà tra 19.990 e 23.900 euro, rendendo la nuova Twingo una delle city car elettriche più economiche del mercato europeo.