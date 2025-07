Porsche 911 GT2 RS 2026, cosa sappiamo dell’ibrida più potente di sempre

Il mito è pronto a rinascere. Dopo anni di attesa, Porsche è pronta a riscrivere la storia delle supercar con l’arrivo della nuova 911 GT2 RS, la versione più estrema della generazione 992. Il debutto ufficiale è previsto per il 2026, ma le indiscrezioni, le prime immagini spia e i test sul circuito del Nurburgring stanno già facendo impazzire gli appassionati.

Questa nuova belva di Zuffenhausen sarà la prima 911 stradale dotata di propulsione ibrida ad alte prestazioni. Al centro del progetto troviamo un evoluto motore flat-six biturbo, supportato da un sistema elettrico che porterà la potenza complessiva a oltre 700 CV, rendendola la 911 più potente mai costruita per la guida su strada.

Le foto rubate durante i collaudi parlano chiaro. La nuova GT2 RS non farà sconti a nessuno. Con un assetto ribassato, passaruota extra large, splitter e diffusori scolpiti come opere d’arte e un’immensa ala posteriore, l’auto mostra senza mezzi termini la sua vocazione per la pista. Il tetto a doppia bolla, le minigonne laterali e l’impianto aerodinamico attivo porteranno la deportanza a livelli mai visti, superando persino la già radicale GT3 RS.

Qui il gioco si fa pesante. Si tratta di conquistare il record assoluto al Nurburgring, oggi nelle mani della Mercedes-AMG One (6:35.18). La precedente GT2 RS, con il kit Manthey, aveva fermato il cronometro a 6:43.30. Ora, con più potenza, elettronica affinata e telaio ottimizzato, Porsche punta al primato assoluto tra le supercar stradali.

L’eccellenza, però, ha un prezzo. Secondo le stime, il listino della nuova 911 GT2 RS potrebbe oscillare tra i 400.000 e i 500.000 euro, posizionandola ben oltre la GT3 RS e raddoppiando il costo della precedente GT2 RS. La produzione sarà limitata, rendendola un pezzo da collezione destinato a diventare leggenda tra gli investitori e gli amanti del brand.

Con le prime consegne previste nel 2027, la GT2 RS si appresta a diventare il nuovo punto di riferimento per il mondo delle supercar, in un’arena dove Ferrari, McLaren e Lamborghini sono pronte a difendere la loro corona.