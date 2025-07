Hyundai Ioniq 9 arriva in Italia, il SUV elettrico con 7 posti e 600 km di autonomia

Il grande SUV a zero emissioni di casa Hyundai è finalmente arrivato sul suolo italiano. La Hyundai Ioniq 9, nuovo portabandiera della gamma elettrica del brand coreano, si prepara a sbarcare sul mercato nazionale con il lancio commerciale previsto per ottobre 2025. Ancora qualche mese di pazienza dunque per il nuova grande SUV.

Advertisement

I primi esemplari sono già stati consegnati nel nostro Paese, segnando così l’inizio di una nuova fase per la mobilità sostenibile targata Hyundai. A dare il benvenuto alla Ioniq 9 è stato Francesco Calcara, presidente e CEO di Hyundai Italia, che ha condiviso la notizia tramite un post su LinkedIn. Il nuovo SUV full-electric è stato mostrato in anteprima esclusiva ai membri italiani della giuria del premio Car of the Year, che avranno la possibilità di testarlo in anteprima per valutarne performance e qualità.

Advertisement

Secondo Calcara, la Ioniq 9 rappresenta una perfetta sintesi tra design avveniristico, materiali premium e tecnologia all’avanguardia. Si tratta dell’ennesimo tassello della “gamma Ioniq” che sta coprendo lentamente tutta una serie di segmenti strategici per il brand coreano da una parte all’altra del Pianeta.

Il look aerodinamico e le linee pulite riflettono, quindi, il linguaggio stilistico distintivo della gamma Ioniq, mentre gli interni offrono un ambiente da vera lounge mobile, capace di ospitare fino a sette passeggeri in assoluto relax. Il comfort è accompagnato da un ricco pacchetto di soluzioni digitali e assistenti alla guida di ultima generazione, pensati per garantire un’esperienza su strada all’insegna della sicurezza e della connettività.

Uno dei principali punti di forza del SUV è l’autonomia dichiarata di oltre 600 km secondo il ciclo WLTP, che lo pone tra i migliori del segmento. Grazie alla piattaforma a 800 Volt, la Ioniq 9 supporta la ricarica ultra-rapida, passando dal 10 all’80% in appena 24 minuti se collegata a colonnine fast charging. Un vantaggio decisivo per chi percorre lunghe distanze. E su un soggiorno simile ce n’è di strada da fare nel massimo comfort.