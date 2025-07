Subaru torna alle compatte e lancia la sfida alla Renault 5

Il successo riscosso dalla nuova Renault 5 elettrica ha riacceso l’interesse per le city car a zero emissioni, e anche Subaru potrebbe entrare in scena con una mossa strategica. Il marchio giapponese starebbe valutando l’introduzione di una piccola berlina elettrica accessibile, destinata a posizionarsi nella competitiva fascia del segmento B, riattivando così la propria presenza storica in un mercato europeo in forte evoluzione.

La notizia arriva direttamente da Inoue Masahiko, responsabile globale dei veicoli elettrici del brand, che in un’intervista ad Autocar ha lasciato intendere come una nuova compatta a batteria sotto la recente Subaru Uncharted sia “da prendere seriamente in considerazione”. A spingere la riflessione, il boom della Renault 5, con oltre 30.000 unità vendute in Europa nei primi mesi del 2025.

L’ingresso di un modello più piccolo rafforzerebbe la gamma elettrica di Subaru, oggi composta dalla rinnovata Solterra, dall’inedito SUV Uncharted e dal crossover E-Outback, ancora in fase di sviluppo. In passato, Subaru ha avuto un forte legame con il segmento B. Un ritorno potrebbe dunque essere ben accolto, specie in un panorama urbano che richiede veicoli compatti, efficienti ed economici.

Dato il legame tecnico con Toyota, è plausibile che la nuova compatta possa condividere componentistica o piattaforma con un futuro “derivato” (ovviamente elettrico) della Yaris, già accennato da Andrea Carlucci di Toyota Europe ma ancora non confermato ufficialmente. Anche il capo di Subaru Europe, David Dello Stritto, ha aperto alla possibilità, sottolineando l’attrattiva crescente del segmento grazie a modelli imminenti come la Volkswagen ID.2, la Cupra Raval e l’attesa MG 2 prevista entro il 2028. Tuttavia, Subaru adotterà un approccio cauto.

Prima di impegnarsi nello sviluppo di una city car elettrica, intende monitorare attentamente le performance commerciali del nuovo SUV Uncharted. “Ci vorranno circa due anni per valutare i risultati e capire se sarà il caso di estendere la gamma BEV verso il basso”, ha dichiarato Dello Stritto.