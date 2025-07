BMW X7 2026, ecco come sarà il maxi SUV del futuro

La seconda generazione della BMW X7 è in fase di sviluppo e il debutto ufficiale è previsto per il 2026. La notizia è stata confermata dalla stessa Casa bavarese, che ha dichiarato ad Auto Express di essere al lavoro sull’erede del suo SUV ammiraglia.

Il maxi-SUV di Monaco, pensato per offrire il massimo in termini di comfort, tecnologia e prestazioni, si appresta a ricevere un aggiornamento radicale. Secondo indiscrezioni e anticipazioni visive, la nuova X7 adotterà un linguaggio stilistico ancora più deciso.

Il frontale dovrebbe mantenere la configurazione a doppio faro “split”, con una sottile fascia LED superiore e un’illuminazione principale più voluminosa nella parte inferiore, in linea con la Serie 7. Il classico doppio rene BMW sarà probabilmente ancora più verticale e scenografico, con la possibilità che venga retroilluminato, come già visto sulla Serie 5 e Serie 7. Le fiancate continueranno a trasmettere un’immagine di forza e solidità, mentre le varianti più sportive della gamma potrebbero distinguersi grazie a dettagli aerodinamici più marcati: minigonne sagomate, splitter anteriori, cerchi esclusivi e scarichi quadrupli.

L’abitacolo promette un ulteriore salto di qualità. La nuova X7 punterà su finiture di pregio, materiali eco-compatibili e soluzioni high-tech. È attesa una configurazione a sette posti reali, oltre all’introduzione della nuova generazione dell’infotainment BMW iDrive, potenzialmente già aggiornato alla versione 10.

Dal punto di vista tecnico, il SUV di lusso sarà costruito su una versione aggiornata della piattaforma CLAR, in grado di supportare sia propulsori endotermici che powertrain elettrici. Non a caso, BMW ha già registrato il nome “iX7”, lasciando intendere che una versione full electric del modello è in fase di progettazione avanzata. L’eventuale iX7 potrebbe condividere la meccanica con l’attuale i7, caratterizzata da batterie da 105,7 kWh e motori da 449 a 650 cavalli, con trazione posteriore o integrale.

Sul fronte tradizionale, resteranno le motorizzazioni benzina e diesel mild hybrid. Al vertice della gamma termica troveremo quasi certamente la M60i, spinta dal potente V8 4.4 biturbo da almeno 530 CV.