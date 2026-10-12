Audi rispolvera un flop elegante e lo fa elettrico: debutta a Parigi la A2 e-tron

Audi ha riesumato un nome che i clienti avevano trattato con un certo scetticismo e lo ha incollato su una compatta elettrica. A Parigi è entrata in scena la nuova A2 e-tron, e il debutto potrebbe assumere i tratti di una rivincita, d’altronde, le entry-level a batteria di Ingolstadt finora hanno venduto meno di quanto sperato.

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La A2 originale, quella del 1999, era una piccola monovolume che la gente ammirava e poi non comprava. La nuova ne recupera lo spirito più che la forma. Altezza generosa, superfici spigolose, coda spiovente e lunotto sdoppiato, citazione esplicita del vecchio modello. Davanti, griglia chiusa e fari sottili, per un’elettrica che deve dichiarare la propria fede.

Il Cx scende a 0,24 con il pacchetto aerodinamico opzionale, e i cerchi a cinque razze sono disegnati proprio per fendere meglio l’aria. Il passo è di 2,77 metri, la lunghezza di 4,32. Le altre quote, per ora, Audi le tiene per sé. Così, il confronto completo con le rivali dovrà aspettare.

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Dentro, plancia avvolgente e tutto ruota attorno agli schermi. Di serie ci sono un quadro strumenti da 11,9 pollici e un display centrale da 12,8, mentre l’head-up display è riservato agli allestimenti più alti. Volante e sedili anteriori riscaldati, questi ultimi con memoria. Per chi ama il volume alto c’è l’impianto Sonos a 15 altoparlanti e 660 watt, con casse vicino ai montanti posteriori. Cruise adattivo e frenata d’emergenza, anteriore e posteriore, completano il quadro.

Il motore elettrico dell’A2 e-tron è sempre al posteriore, in quattro potenze disponibili: 125 kW (170 CV), 140 kW (190 CV), 170 kW (231 CV) e 240 kW (326 CV). La coppia è di 350 Nm nelle prime tre, 545 Nm nella più cattiva.

Le batterie, invece, sono tre. La base monta una LFP da 52 kWh lordi, circa 50 utilizzabili, per 423 km WLTP e 13,7 kWh/100 km. Numeri rispettabili per una compatta lunga meno di 4,4 metri, che non deve per forza restare chiusa in città. La 61 kWh arriva a 515 km, l’84 kWh, abbinata alle versioni più potenti, tocca i 646 km. Il consumo minimo dichiarato è di 12,8 kWh/100 km.

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In ricarica si parte da 100 kW con la 52 kWh, circa 24 minuti dal 10 all’80%. La 61 kWh sale a 105 kW e ne impiega 25, mentre la 84 kWh arriva a 183 kW e chiude in circa 29. Tempi indicativi, perché temperatura e condizioni della batteria fanno sempre la loro parte. Produzione a Ingolstadt, prime consegne a dicembre 2026.