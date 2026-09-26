Audi RS5: V8 contro V6 e V6 ibrido nella drag race | Video

Le Audi RS5 hanno prestazioni da supercar, ma con un abito meno estremo. Sono tre le generazioni in cui ha preso forma questo allestimento sportivo della A5. Gli specialisti di carwow le hanno messe a confronto, in una delle loro drag race, per misurare i progressi nelle performance rettilinee.

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Ad unire le auto coinvolte nel test ci pensano la guida potente, la dinamica entusiasmante e la qualità della realizzazione. La generazione più recente è dotata di tecnologia ibrida, che aggiunge cavalli ma anche peso.

Sarà lei a vincere la drag race? Non vi anticipiamo nulla, per lasciare inalterato il piacere della scoperta del video della gara, che troverete in coda all’articolo. Ci limitiamo, prima della sua visione, a fare un breve ripasso delle specifiche principali degli esemplari coinvolti.

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Partiamo dall’Audi RS5 più vecchia, lanciata nell’ormai lontano 2010. In questa veste l’auto dei “quattro anelli” è equipaggiata con un motore V8 aspirato da 4.2 litri, in grado di sviluppare 450 CV e 430 Nm di coppia, trasmessi a tutte e quattro le ruote tramite un cambio automatico a 7 rapporti. Il peso da muovere è di 1.725 kg.

Screen shot da video YouTube carow

Accanto a lei, nella striscia d’asfalto scelta per la drag race, c’è la RS5 di seconda generazione, presentata per la prima volta nel 2017. Qui al posto del V8 c’è unmeno frazionato V6 biturbo da 2.9 litri, che mette sul piatto 450 CV di potenza e 600 Nm di coppia. L’energia giunge al suolo tramite un evoluto sistema di trazione integrale, giovandosi dell’apporto di un cambio a 8 rapporti. Il peso da muovere si attesta a 1.695 kg.

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La nuovissima Audi RS5 di terza generazione chiude il cerchio delle protagoniste di questa drag race. Anche qui, sotto il cofano anteriore, pulsa un V6 biturbo da 2.9 litri, ma con l’aggiunta di un motore elettrico. Siamo al cospetto di una vettura ibrida plug-in, il cui powertrain sviluppa una potenza combinata di 639 CV, con un picco di coppia di 825 Nm.

Il vigore del sistema propulsivo viene trasmesso a terra con l’ausilio delle quattro ruote motrici e di un cambio automatico a 8 rapporti. Il peso vola a quota 2.355 kg, che ne fa quella più pesante fra le protagoniste della sfida.

Chi vincerà la drag race? La maggiore potenza della versione elettrificata basterà a farla svettare sulle altre, pur con un peso maggiore sulla bilancia? Per avere la risposta avete un solo modo a disposizione: guardare il video!