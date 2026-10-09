Audi brevetta le scintille per l’elettrica che vuole fare scena: c’è persino il finto smog

Scintille sull’asfalto, profumo di elettrosmog nell’abitacolo e un motore che “gira a vuoto” da fermo. Stiamo parlando, incredibilmente, di una domanda di brevetto depositata da Audi in Germania diversi mesi fa, ma reso noto solo recentemente.

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Il documento, pubblicato dall’Ufficio tedesco dei brevetti e dei marchi, parte da una confessione, che non stupisce neanche troppo. Anche le elettriche, secondo Audi, perdono emozione e carattere. Il rimedio, però, non è un altoparlante con il sonoro sintetico già in uso presso la concorrenza.

Qui Audi porta in abitacolo il rumore vero del motore elettrico, magari eliminando l’isolamento acustico che i costruttori montano proprio per spegnerlo. Un supporto rigido, ad esempio una sezione cava in acciaio, farebbe da cassa di risonanza. Silenziare per anni, poi rimettere il rumore, per chiudere un bel giro largo.

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Una frizione scollegherebbe il motore da albero e ruote, così da farlo girare a vuoto a vettura ferma, con vibrazioni “che ricordano un motore a combustione”, come in una sportiva presa a colpi di acceleratore. Poi c’è il cambio simulato, rapporti virtuali, palette al volante, turbo lag finto e un’extra dose di potenza su richiesta, tramite pulsante o intelligenza artificiale.

La seconda parte è la più creativa. Un generatore di scintille, sfruttando scarica elettrica, attrito tra metalli o una pietra focaia: un componente sacrificale premuto sulla strada per ottenere una pioggia di faville. Un arco elettrico tra due elettrodi dietro un vetro protettivo, fuori o sul tunnel centrale. Fari che ammiccano, strisce luminose che pulsano con la velocità, display ai bordi del parabrezza che sfocano in accelerazione.

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C’è anche un diffusore di profumi, calmanti nel traffico, stimolanti in guida sportiva, con l’esempio di “un odore di elettrosmog, come un trenino giocattolo”. Nel testo compaiono anche vernice che vira al rossastro e un volto animato sullo schermo anteriore, ma restano fuori dalle dieci rivendicazioni.

Si tratta, evidentemente, di una richiesta non esaminata, non un brevetto concesso, e non cita modelli né date di lancio. Audi, però, non è sola. Cita Mercedes e Hyundai-Kia con domande del 2023 sullo stesso tema. Frank van Meel, numero uno di BMW M, parla di cambi e suoni emulati, mentre Ferrari con la Luce rifiuta il cambio finto e amplifica le vibrazioni reali. Porsche, secondo indiscrezioni, porterebbe marce simulate sulla Taycan 2027.

Il CEO Gernot Döllner ha detto a Top Gear che un cambio virtuale aggiunge davvero qualcosa e che Audi ne sta sviluppando uno. Intanto, per l’emozione sulle elettriche servirebbero anche le scintille.