Audi, la difesa chiama Ingolstadt: ingegneri in prestito ai produttori di armamenti

Audi presta i suoi ingegneri all’industria delle armi. Sarebbe questo il succo di un programma ufficiale confermato dalla casa di Ingolstadt. I dipendenti che lo desiderano, su base volontaria, potranno unirsi per un periodo limitato ai gruppi della Difesa con sede in Baviera. Si parla di ingegneri, specialisti della qualità, project manager e tecnici. Restano a libro paga dei Quattro Anelli per tutta la durata dell’incarico, quindi nessuno saluta Audi per sempre. Fanno solo un giro dall’altra parte della strada, dove si costruisce roba molto diversa.

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Progettare un’auto significa masticare ogni giorno qualità, produzione, elettronica, gestione dei progetti e validazione tecnica. Competenze che si trasferiscono con relativa facilità, e che servono tali e quali quando l’oggetto da sviluppare è molto più specializzato e molto meno da concessionaria. Le aziende coinvolte, del resto, hanno fame di personale: uno studio di Wortliga pubblicato a settembre 2026 ha contato 3.466 posizioni aperte in dieci grandi gruppi tedeschi della Difesa.

Da una parte, quindi, un settore che non trova tecnici. Dall’altra, un costruttore, Audi, alle prese con una domanda più incerta, investimenti monstre sull’elettrificazione e una pressione sui costi che non dà tregua. Un portavoce parla di «grande interesse» tra i dipendenti. Ci mancherebbe, a nessuno dispiace un cambio d’aria con il posto sicuro in tasca.

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Attenzione, però, a leggere nell’operazione un addio di Audi alla Germania. Succede il contrario: il sito storico di Ingolstadt ospita circa 40.000 persone e produce A3, A6 e-tron e Q6 e-tron, mentre l’A2 e-tron dovrebbe partire entro l’anno. Anche la Q3 entra in un sistema produttivo condiviso con lo stabilimento ungherese di Győr.

Il programma, per ora, riguarda un numero ristretto di mestieri e poggia interamente sul volontariato. Gridare al grande esodo dall’auto verso la Difesa sarebbe prematuro, e anche un po’ pigro. Resta il simbolo, però, e quello è difficile da ignorare, un costruttore premium che inizia a girare i propri talenti ad altri settori per tenerli in forma.