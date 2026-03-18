Audi rilancia la A2 e prepara tre nuovi SUV per il 2026

Audi ha confermato il ritorno della A2, che rinascerà come A2 e-tron nella seconda metà del 2026 con produzione a Ingolstadt. Il modello originale, costruito tra il 1999 e il 2005, non ottenne grande successo commerciale ma lasciò il segno per la carrozzeria in alluminio e un’impostazione interamente orientata all’efficienza.

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Audi riporta sul mercato la A2: la prima immagine teaser

L’immagine teaser diffusa dal marchio mostra una vettura dalle proporzioni alte e compatte, a metà strada tra hatchback e piccola monovolume, che riprende lo spirito dell’A2 originale reinterpretandolo con il linguaggio stilistico attuale della casa, soprattutto nei gruppi ottici a LED. Audi promette elevata efficienza, praticità nell’uso urbano e una dotazione avanzata sul fronte della connettività digitale, anche se per ora non sono stati forniti dettagli tecnici. È possibile che il modello condivida parte della base con la Volkswagen ID.3, a sua volta attesa in una versione aggiornata nota come ID.3 Neo.

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La casa automobilistica ha confermato anche la Q9, posizionata al di sopra della Q7 e sviluppata specificamente per rispondere alle esigenze della clientela nordamericana. Non sono stati condivisi molti dettagli a riguardo, ma ci si attende una gamma composta da motorizzazioni benzina e ibride, con la possibilità che venga proposta anche una variante sportiva SQ9 dotata di un motore V8.

Sempre entro la fine dell’anno dovrebbe arrivare anche la nuova generazione della Q7, con uno stile rinnovato e una gamma che potrebbe comprendere versioni benzina, ibride e plug-in hybrid, affiancata dal probabile ritorno della SQ7, anch’essa potenzialmente equipaggiata con un V8 elettrificato.

Secondo quanto riportato da Automotive News, in Germania Audi avrebbe già chiuso gli ordini per l’attuale A8. Non si tratterebbe però di un addio definitivo al segmento, perché la casa avrebbe confermato che la decisione su un’erede è già stata presa e che la presentazione dovrebbe avvenire verso la fine del decennio. La forma che assumerà questa futura ammiraglia resta ancora da definire, soprattutto dopo che il progetto ispirato alla concept Grandsphere del 2021, pensata come base per una grande berlina elettrica di lusso, sarebbe stato accantonato.

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Tra le novità già arrivate sul mercato figurano la terza generazione del Q3, e la nuova RS5 2027, che si presenta come una hatchback a quattro porte plug-in hybrid da 630 cavalli, segnando un cambiamento significativo rispetto all’impostazione tradizionale del modello. A completare il programma 2026 ci sarà infine l’aggiornamento della Q4 e-tron, che dovrebbe ricevere interventi estetici al frontale e al posteriore insieme a possibili miglioramenti alle batterie per incrementare l’autonomia.