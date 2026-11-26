Undici anni di fila in cima alle classifiche europee dei pick-up e Ford non si siede sugli allori e rispolvera il Ranger Wolftrak e gli infila l’elettrificazione sotto il cofano. Arriva, così, nel 2027 il modello in versione ibrida plug-in.

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La ricetta è quella del “tutto fare” con un minimo di bon ton. Il Wolftrak vive sopra il Wildtrak, in edizione limitata, e si piazza al vertice della categoria dual-purpose. Un Super Duty, spiega Ford, sarebbe troppo ingombrante per la vita di tutti i giorni, un Raptor, troppo poco pratico quando c’è da caricare davvero. Dunque la via di mezzo: più grintoso di un SUV, più educato di un Raptor.

Il look dice tutto, vernice esclusiva Traction Green, pensata per sparire tra campi, boschi e cantieri, paraurti inferiore nero, cerchi in lega neri da 18 pollici, griglia, maniglie e specchietti in tinta scura, con decalcomanie Conquer Grey su portiere anteriori e portellone.

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Il PHEV abbina un EcoBoost a benzina da 2,3 litri a un motore elettrico da 75 kW, tra 275 e 281 CV e quasi 700 Nm di coppia, a seconda della configurazione. Il diesel V6 da 3,0 litri resta in listino per i nostalgici della vecchia scuola. Il traino frenato è fisso a 3,5 tonnellate, il carico utile arriva a 1.000 kg. Trazione integrale intelligente, gomme all-terrain e modalità di guida per ogni superficie fanno il resto.

In WLTP il V6 diesel dichiara 10,3 l/100 km e 271 g/km di CO2, il PHEV scende a 6,4 l/100 km e 147 g/km, circa un terzo in meno. Fino a 42 km si viaggia in puro elettrico, a zero emissioni allo scarico. Per un pick-up da cantiere non è poco.

A bordo, interni Ebony con cuciture Traction Green, inserti anodizzati e sedili bicolore ricamati Wolftrak. Samir Jusupovic, Brand Manager per Ranger, Raptor e Super Duty di Ford Pro Europe, dice che un pick-up da lavoro deve sopportare stivali sporchi e cani bagnati senza rinunciare allo stile. Plancia con touchscreen verticale da 12 pollici e SYNC 4.

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Gli optional puntano all’utilità pura. Il Pro Power Onboard eroga fino a 6,9 kW da due prese nel cassone, utile per alimentare utensili e luci a chilometri da qualunque presa. Pro Trailer Backup Assist, telecamera a 360° e monitoraggio dell’angolo cieco con rimorchio aiutano nelle manovre.

Il Ford Ranger Wolftrak si ordina in Double Cab a quattro porte e cinque posti, diesel o ibrido plug-in, oppure in Super Cab a due porte e quattro posti, solo V6 diesel. Ordini in Europa entro fine anno, prime consegne nella tarda primavera 2027. Prezzi ancora top secret.