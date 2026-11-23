Lo stabilimento Skoda di Kvasiny, in esercizio dal 1949, festeggia un traguardo importante. Tra le sue mura sono stati costruiti, nell’arco di quasi otto decenni, ben cinque milioni di veicoli. Il record di produzione è stato fissato nel 2025, con 301.500 esemplari. Facile intuire l’importanza di questo impianto per la casa automobilistica ceca.

Advertisement

Più volte aggiornato nel corso degli anni, il complesso aziendale di Kvasiny ha dato i natali a diversi veicoli Skoda, tra cui l’originale roadster Felicia, la 1101 Roadster e il SUV Yeti. In questo luogo, inoltre, sono nate coupé sportive e da competizione a motore posteriore di grande successo, come la 110 R, la 200 RS e la 130 RS.

Oggi, nei suoi spazi, vengono realizzate, con tecnologia d’avanguardia e su linee di produzione flessibili, vetture come la Octavia (inclusa la versione Combi), la Karoq e la Kodiaq. Per tenerlo al passo coi tempi (e anche oltre), Skoda ha investito tante risorse sugli ammodernamenti del sito produttivo di Kvasiny. Questo lo ha fatto restare sulla cresta dell’onda. Al momento è uno degli impianti più avanzati ed efficienti del Gruppo Volkswagen.

Advertisement

Da quasi 80 anni lo stabilimento in esame è un pilastro fondamentale della rete produttiva di Skoda. La sua ricca storia, che spazia dai modelli di grande diffusione ai veicoli di fascia alta, passando per le auto sportive e i SUV, mette in mostra una straordinaria flessibilità. I numeri sono positivi, come testimoniano i cinque milioni di veicoli che vi hanno preso forma dal 1949 a oggi.

Foto Skoda Auto

Kvasiny continua a rimanere al centro delle attenzioni aziendali. Pure in futuro avrà un ruolo nevralgico per Skoda. Prima di passare alla produzione completa di auto, con l’acquisto da parte della casa ceca, lo stabilimento si occupava d’altro. Nel 1934 iniziò la sua attività con l’assemblaggio di carrozzerie per AZNP (Automobilové závody, národní podnik). Poi il ciclo è stato progressivamente ampliato fino a diventare completo. Nel corso degli anni tanti sono stati i modelli di grande successo prodotti in questo sito aziendale.

Advertisement

L’avvio della produzione della prima generazione della Skoda Superb nel 2001 ha segnato una svolta per Kvasiny, dando il via a un importante ampliamento e ammodernamento. Sono seguiti altri modelli, tra cui la Roomster (2006-2015), il SUV Yeti (2009–2017) – che ha gettato le basi per il successo del marchio in questo segmento – e la Superb IV, primo modello ibrido plug-in di Skoda.

Oggi l’impianto di Kvasiny coniuga una produzione flessibile con un’automazione avanzata, su due linee di assemblaggio molto versatili, in grado di rispondere rapidamente alle variazioni della domanda. Quest’anno sono stati effettuati ulteriori interventi: una nuova sezione di pre-assemblaggio del telaio consente la produzione di modelli ibridi e ibridi plug-in.

L’automazione della linea dedicata alla Skoda Kodiaq nel reparto di saldatura ha migliorato l’ergonomia per i dipendenti, mentre la linea di verniciatura finale è stata rinnovata, con la sostituzione dei robot addetti all’applicazione della vernice. Sono altri step di un aggiornamento continuo, che punta sempre all’eccellenza.

Advertisement

Foto Skoda Auto

Fonte | Skoda Auto